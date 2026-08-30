Μιχάλης Αργυρού: Τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα;

Κατά πόσο ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι «ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα» εξετάζει στο άρθρο του στην εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» ο Μιχάλης Αργυρού (Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού).

Κατά πόσο ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι «ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα» εξετάζει στο άρθρο του στην εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» ο Μιχάλης Αργυρού (Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού).

Η ανάλυσή του βασίζεται σε συγκεντρωτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις δαπάνες με ελληνικές κάρτες κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2023 - Ιουνίου 2026.

Από την οικονομετρική μελέτη, όπως αναφέρει στο άρθρο του ο κ. Αργυρού, προκύπτει αρχικά μια σαφής ανοδική τάση της συνολικής πραγματικής κατανάλωσης κατά 3% ετησίως, εξέλιξη που αποδίδεται στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ειδικότερα, όπως σημειώνει, στις δαπάνες για τρόφιμα, η αύξηση ανέρχεται σε 2%, εύρημα που επιβεβαιώνει τον οικονομικό «νόμο του Engel», σύμφωνα με τον οποίο το ποσοστό εισοδήματος για είδη διατροφής μειώνεται καθώς το εισόδημα αυξάνεται. Παράλληλα, η καταναλωτική συμπεριφορά εμφανίζει έντονη εποχικότητα, με την υψηλότερη κατανάλωση να καταγράφεται το καλοκαίρι, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, ενώ η χαμηλότερη σημειώνεται τον Ιανουάριο.

Όσον αφορά την εβδομαδιαία διακύμανση, η μεγαλύτερη δαπάνη πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα. Στη συνέχεια παρατηρείται μια σταδιακή υποχώρηση, η οποία κατά την τέταρτη εβδομάδα φτάνει έως το 3,4% στη συνολική δαπάνη και το 3% στα σούπερ μάρκετ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο κ. Αργυρού, συμπεραίνει ότι «η κατανάλωση δεν καταρρέει μετά τις 15 του μήνα», καθώς η παρατηρούμενη μείωση είναι σχετικά μικρή. Μάλιστα, σημειώνει ότι η χώρα μας κινείται «προς τη χαμηλή πλευρά των ευρημάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας επί του επονομαζόμενου payday effect».

Συμπερασματικά, ο κ. Αργυρού τονίζει ότι «τα ελληνικά νοικοκυριά διαχειρίζονται το μηνιαίο εισόδημά τους με τρόπο που εξομαλύνει σημαντικά την κατανάλωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα». Τέλος, υποστηρίζει ότι η αύξηση της κατανάλωσης πιστοποιεί τη σταδιακή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με τη μείωση της ανεργίας και τη σύγκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.