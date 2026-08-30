Η ανακοίνωση της Aegean για το αεροσκάφος που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ρόδο

Λίγο μετά την απογείωση το αεροσκάφος εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων.

Ανακοίνωση σχετικά με το αεροσκάφος της Olympic Air που λίγο μετά την απογείωση του από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει, έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα, εξέδωσε η AEGEAN.

Σύμφωνα με την AEGEAN η πτήση 094, που εκτελείται από την Olympic Air, με αεροσκάφος τύπου ATR42, από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο με 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους.

Ο κυβερνήτης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Η εταιρεία, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.