Ανατροπή πλοίου με περίπου 270 επιβαίνοντες βόρεια της Κύπρου

Επιβατηγό πλοίο με περίπου 270 επιβαίνοντες ανατράπηκε ανοιχτά σήμερα βόρεια της Κύπρου και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές αρχές.

Επιβατικό πλοίο αναποδογύρισε το μεσημέρι της Κυριακής ανοιχτά της Κερύνειας, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της πόλης, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τους πρώτους απολογισμούς των τοπικών αρχών.

Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο τον τουρκοκύπριο ηγέτη, ανέφερε ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, και 172 διασώθηκαν. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, μετέδωσε το Anadolu.

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε στο CNN TURK ότι ομάδες διάσωσης επιχειρούν ακόμη να προσεγγίσουν 23 άτομα που έπεσαν στη θάλασσα μετά την ανατροπή του πλοίου.

Τα αίτια του ναυαγίου είναι άγνωστα.

Η εφημερίδα Kibris ανέφερε ότι στο πλοίο, το οποίο σύμφωνα με αναφορές ήταν καταμαράν, άρχισε να μπαίνει νερό περίπου τέσσερα μίλια από τις ακτές.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο Κύπριος πρόεδρος, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ