ΤΕΡΝΑ vs AKTOR – ΜΕΤΚΑ για τον σιδηρόδρομο της Θεσσαλονίκης (σύνδεση ΟΛΘ, δυτικός προαστιακός)

Με την υποβολή δύο προσφορών, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός «Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης και Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης». Ποιο είναι το «διπλό» project.

Με την υποβολή δύο προσφορών, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χτες η διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης και Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 53,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ειδικότερα, δεσμευτικές οικονομικές προσφορές φέρονται να έχουν καταθέσει η ΤΕΡΝΑ (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και το σχήμα AKTOR – ΜΕΤΚΑ. Εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες, δεν συμμετείχε στην τελική φάση ο όμιλος ΑΒΑΞ (με Alstom), με την αποσφράγιση να αναμένεται τις αρχές Σεπτεμβρίου (04/09).

Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα από τα έξι έργα που προωθούσε εδώ και χρόνια ο ΟΣΕ (νυν Σιδηρόδρομοι Ελλάδας), μέσω της τότε θυγατρικής του ΕΡΓΟΣΕ, με το μοντέλο του ανταγωνιστικού διαλόγου, projects που «σκόνταψαν» και στην αυξημένη χρηματοδότηση που απαιτούνταν (προχωρούν κάποια, με το παλιό αντικείμενο ή σε «κομμάτια»).

Όπως έχουμε αναφέρει, στις αρχές Ιουνίου 2026 δημοσιεύθηκε η β΄ φάση του διαγωνισμού, ήτοι η πρόσκληση για υποβολή προσφορών, ενώ ήδη από τον Μάιο το Δ.Σ. του φορέα «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας» αποφάσιζε τη συνέχιση της «παγωμένης», έως τότε, διαδικασίας.

Οι δύο βασικές ενότητες

Όπως και πρόσφατα είχε γίνει γνωστό, το έργο διακρίνεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη του δικτύου του Δυτικού Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, με την κατασκευή και λειτουργική αναβάθμιση επτά σιδηροδρομικών σταθμών/στάσεων. Για τους επιβάτες, ο Δυτικός Προαστιακός σημαίνει νέους, προσβάσιμους σταθμούς και στάσεις, με αποβάθρες, διαμορφωμένες προσβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, καθώς και χώρους στάθμευσης στους σταθμούς, ώστε η πρόσβαση στο δίκτυο να είναι πιο εύκολη για όσους μετακινούνται από και προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η δεύτερη ενότητα αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσω νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Η παρέμβαση αυτή ενισχύει τη σύνδεση του λιμένα με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στις εμπορευματικές μεταφορές και στους διαδρόμους διασύνδεσης με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή, όπως ανακατασκευή γραμμών όπου απαιτείται, υδραυλικά έργα, έργα αποστράγγισης και οχετοί, καθώς και οι αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και σιδηροδρομικά συστήματα για τη λειτουργία των νέων σταθμών και της σύνδεσης.

Από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου έχει προκριθεί η ανάπτυξη δικτύου μορφής «Υ», με δύο ανατολικούς κλάδους, Σίνδου και Αγχιάλου–Διαβατών, και ενιαίο κλάδο προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας συνολικά επτά στάσεις: Σίνδου, Αγχιάλου, Διαβατών, Κορδελιού, Επτανήσου, Μενεμένης και Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Η νέα αυτή διάταξη επιτρέπει τη σύνδεση του προαστιακού δικτύου με το Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και συνδεδεμένο σύστημα αστικών μεταφορών για την Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η σύνδεση του 6ου Προβλήτα ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο του λιμένα Θεσσαλονίκης και βελτιώνει τις διεθνείς εμπορευματικές διασυνδέσεις της χώρας.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η κατασκευή του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, ενώ η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 36 μηνών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι το έργο προβλέπει τμηματικές παραδόσεις στους σταθμούς του προαστιακού, επιτρέποντας τη σταδιακή λειτουργία τμημάτων του δικτύου και τη σταδιακή απόδοση στους πολίτες, καθώς προχωρά η κατασκευή.