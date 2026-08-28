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ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια στη Νορβηγία για τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄

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ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια στη Νορβηγία για τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄
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Εκφράζονται τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τη βασιλική οικογένεια, καθώς και προς τον λαό και την κυβέρνηση της Νορβηγίας.

Τη βαθιά θλίψη για τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας εκφράζει το ΥΠΕΞ απευθύνοντας συλλυπητήρια στη βασιλική οικογένεια, τον νορβηγικό λαό και την κυβέρνηση της χώρας.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια της Αυτού Μεγαλειότητας, βασιλιά Χάραλντ Ε΄. Η δια βίου προσφορά και αφοσίωσή του στη Νορβηγία θα μνημονεύονται με σεβασμό», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, εκφράζονται τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τη βασιλική οικογένεια, καθώς και προς τον λαό και την κυβέρνηση της Νορβηγίας.

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tags:
Υπουργείο Εξωτερικών
Νορβηγία
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