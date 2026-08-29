Νέα υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο – Ενίσχυση στην ΕΕ

Δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία πτώση για τον ελληνικό δείκτη, ενώ οι Έλληνες καταναλωτές μένουν οι πιο απαισιόδοξοι της ΕΕ αν και η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται.

Υποχώρηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα κατέγραψε τον Αύγουστο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 106,9 μονάδες από 107,5 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών οικονομικής συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στους επιμέρους κλάδου η εικόνα ήταν μεικτή. Η εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες υποχώρησε σημαντικά καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία απώλεια ανάμεσα στους πέντε κλάδους. Υποχώρηση των προσδοκιών καταγράφεται και στο λιανικό εμπόριο. Αντίθετα ενίσχυση των προσδοκιών είχαμε στις κατασκευές και σε μικρότερο βαθμό στη βιομηχανία.

Την ίδια ώρα δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκε κατά 4,2 μονάδες, στις -43,6 από -47,8, στην καλύτερη επίδοση του τελευταίου δωδεκαμήνου. Βέβαια ο σχετικός δείκτης παραμένει ο χαμηλότερος και των 27 κρατών-μελών, με απόσταση 11 μονάδων από τη δεύτερη χειρότερη επίδοση, της Ρουμανίας.

Ανακάμπτουν ΕΕ και Ευρωζώνη

Σε επίπεδο ΕΕ ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε κατά μονάδα και διαμορφώθηκε στις 98,2 μονάδες, ενώ στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε κατά 1,3 μονάδες, στις 98,4. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης ανέβηκε κατά 1,2 μονάδες στις 99,0 για την ΕΕ και κατά 1,5 μονάδες στις 98,9 για την Ευρωζώνη. «Και οι δύο δείκτες έχουν επιστρέψει κοντά στους μακροχρόνιους μέσους όρους τους του 100», αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν.

Την άνοδο τροφοδότησαν η βιομηχανία (+0,4 μονάδες, στις -6,0), οι υπηρεσίες (+1,1, στις 6,6) και το λιανικό εμπόριο (+0,7, στις -3,7). Οι κατασκευές υποχώρησαν οριακά (-0,2, στις -6,7) και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έμεινε πρακτικά αμετάβλητη (+0,1, στις -15,0).

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ένωσης, η ισχυρότερη βελτίωση καταγράφηκε στη Γαλλία (+2,3 μονάδες), με τη Γερμανία (+1,3) και την Ιταλία (+0,8) να ακολουθούν. Στην Ολλανδία ο δείκτης έμεινε ουσιαστικά σταθερός (-0,1), ενώ υποχώρησε στην Πολωνία (-0,5) και στην Ισπανία (-2,2).