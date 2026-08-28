H Σουηδία θα αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στη Φινλανδία

Οι γειτονικές χώρες, τα δύο νεότερα μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν στενή διμερή αμυντική συνεργασία. Η Φινλανδία μοιράζεται στα ανατολικά της σύνορα μήκους 1.340 χλμ με τη Ρωσία.

Ο σουηδικός στρατός θα συμμετάσχει στην επιτήρηση και προστασία του εδάφους της Φινλανδίας με μαχητικά αεροσκάφη Gripen και κορβέτες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026, ανακοίνωσαν σήμερα οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις.

«Ο σουηδικός εξοπλισμός ενισχύει ειδικότερα την εναέρια επιτήρηση, απελευθερώνοντας τους ίδιους πόρους των Φινλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων για την αποτροπή παραβιάσεων και περιστατικών, αν χρειαστεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο φινλανδικός στρατός.

Οι γειτονικές χώρες, τα δύο νεότερα μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν ήδη στενή διμερή αμυντική συνεργασία. Η Φινλανδία μοιράζεται στα ανατολικά της σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία.

«Η Σουηδία ανταποκρίθηκε σε αίτημα της Φινλανδίας να ενισχύσει την αεροπορική της άμυνα λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας», δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, Παλ Τζόνσον, προσθέτοντας ότι οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν, βάσει της συμφωνίας, αν χρειαστεί, να βοηθήσουν τη Φινλανδία να αποκρούσει παραβιάσεις του φινλανδικού εδάφους.

Εκτός από μαχητικά αεροσκάφη και σκάφη με δυνατότητες μάχης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η Σουηδία μπορεί επίσης να συνεισφέρει επίγεια συστήματα κατά drones, είπε.

Στρατιωτικά drones που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας τροφοδοτούν ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επεκτείνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική Θάλασσα και ορισμένα από ουκρανικά drones αστόχησαν, εγείροντας ανησυχίες ασφαλείας σε γειτονικές χώρες.

Η σουηδική SAAB, κατασκευαστής του Gripen, σε ξεχωριστή της ανακοίνωση σήμερα ότι κέρδισε διαγωνισμό προμήθειας της Φινλανδίας ύψους ,2 δισεκατομμυρίων κορωνών (126 εκατομμύρια δολάρια) και θα παραδώσει στη χώρα το φορητό σύστημα πυραύλων αεράμυνας RBS 70 NG.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ