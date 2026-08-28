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Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 4 Σεπτεμβρίου

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Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 4 Σεπτεμβρίου
Ευρώ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 88.816.664,80 ευρώ σε 116.143 δικαιούχους

Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 88.816.664,80 ευρώ σε 116.143 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

  1. Στις 31 Αυγούστου θα καταβληθούν 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026.
  2. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  3. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  4. Από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  5. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  1. 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  2. 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  3. 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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tags:
ΔΥΠΑ
ΕΦΚΑ
Πληρωμές
Υπουργείο Εργασίας
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