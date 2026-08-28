Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος: Σύντομα «τεχνικές συνομιλίες» για τον πόλεμο της Ρωσίας

Ερωτηθείς εάν ο πόλεμος θα συνεχιστεί καθόλη την διάρκεια του χειμώνα, απάντησε ότι «δεν είναι ρεαλιστικό» να περιμένει κανείς ότι ο πόλεμος θα τελειώσει τώρα.

Κορυφαίος σύμβουλος της προεδρίας της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι τεχνικές συνομιλίες για τον πόλεμο της Ρωσίας πιθανόν να διεξαχθούν στο εγγύς μέλλον αλλά πρόσθεσε ότι δεν αναμένει να επιτευχθεί σύντομα κάποια συμφωνία.

«Πιστεύω ότι όλοι θα δουν τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν πολύ σύντομα. Αλλά αυτές θα αφορούν κυρίως τα τεχνικά ζητήματα και τις προετοιμασίες για κάτι σημαντικό, στο οποίο ελπίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε», δήλωσε ο Κυρίλο Μπουντάνοφ σε συνέντευξη για το πρόγραμμα του YouTube «Moseichuk+». Οι ειρηνευτικές συνομιλίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε απτά αποτελέσματα για τον τερματισμό ενός πολέμου που βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του. Ο τελευταίος γύρος των τριμερών διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο.

Ερωτηθείς εάν ο πόλεμος θα συνεχιστεί καθόλη την διάρκεια του χειμώνα, απάντησε ότι «δεν είναι ρεαλιστικό» να περιμένει κανείς ότι ο πόλεμος θα τελειώσει τώρα.

Τους τελευταίους μήνες, και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις τους σε υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας, σε λιμενικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η Ρωσία αναμένεται επίσης να συνεχίσει την εκστρατεία της εναντίον του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η Ουκρανία και η Ρωσία πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα είναι έτοιμες να κάνουν ταυτόχρονα ένα βήμα η μία προς την άλλη, δήλωσε ο Μπουντάνοφ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της χώρας του στις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε αυτό.

«Και αυτή τη στιγμή, η Ρωσική Ομοσπονδία -και σας το λέω αυτό ως κάποιος που εμπλέκεται βαθιά σε αυτή τη διαδικασία- δηλώνει ξεκάθαρα: “Ίσως να θέλαμε, αλλά όχι”» εξήγησε.

Το βασικό αίτημα της Ρωσίας είναι η αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, την οποία τα ρωσικά στρατεύματα δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής τους. Το Κίεβο δηλώνει ότι δεν θα παραχωρήσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει.