«Τα γυρνάει» ο Μπέρναμ για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα: «Είναι θέμα του Μουσείου»

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας, το 2023 είχε προβεί σε δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς δεσμεύσεις».

Οπισθοχώρηση της θέσης του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στην Βρετανία, κάνει ο Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον τους «αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο».

Ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας, το 2023 είχε προβεί σε δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς δεσμεύσεις» ενώ, ήδη από το 2002, είχε προτείνει αλλαγή στον νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνηση.

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