Στην κατεδάφιση του Μπάντμιντον ο Δούκας - «Ανοίγει τον δρόμο για το Μητροπολιτικό Πάρκο»

Ξεκίνησε η κατεδάφιση και είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό πάρκο», είπε ο δήμαρχος.

Iκανοποιημένος για την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης του κτιρίου του Μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για μελλοντική διαμόρφωση του χώρου ως πρότυπο πάρκο.

«Νομίζω είναι μία ιστορική στιγμή. Χθες, μία ιστορική απόφαση, ομόφωνη απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου να ξεκινήσουμε στην πράξη τη λογική της μητροπολιτικής προσέγγισης του πάρκου στο Γουδή, γκρεμίζοντας το Μπάντμιντον. Και σήμερα πολύ σημαντική η εντολή κατεδάφισης από τον υπουργό Νίκο Δένδια», δήλωσε από το εργοτάξιο που έχει στηθεί στον κατεστραμμένο από πυρκαγιά χώρο.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον στρατό, είναι εδώ. Ξεκίνησε η κατεδάφιση και είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν κρίσιμο νέο πνεύμονα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό πάρκο».

Σημειώνεται πως χθες ξεκίνησε η κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton, με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε τις εργασίες κατεδάφισης, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη). Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.