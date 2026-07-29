Μεγάλη πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου - Ήχησε το 112

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη για τη φωτιά στη Λέσβο, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον οικισμό του Πλωμαρίου.

Τελευταία ενημέρωση 18:36

Δύσκολη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Πλωμαρίου της Νότιας Λέσβου με τρία μέτωπα να καίνε γεωργική με ελιές και δασική με πεύκα γη.

Πριν από λίγο (στις 5:30 το απόγευμα) δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση τμημάτων του οικισμού Πλωμαρίου που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα με κατεύθυνση προς τη θάλασσα και προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου.

Ας σημειωθεί ότι ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι στην περιοχή, δυσχεραίνουν σοβαρά την επιχείρηση κατάσβεσης ενώ μεγαλώνουν και τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και υδροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Πλωμαρίου με κατεύθυνση #Άγιο_Ισίδωρο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Φωτιά και στα τουρκικά παράλια

Μαίνεται μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου το μεσημέρι στην Τουρκία, σε δασική έκταση με πυκνή βλάστηση στην περιοχή του όρους Κόζακ (Ίδη) στον Αδραμμυτινό κόλπο απέναντι από τη Λέσβο.

Οι ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι μεταφέρουν προς τη βορειανατολική Λέσβο τον καπνό από τη καιόμενη έκταση. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή (ώρα 18:30) την πόλη της Μυτιλήνης να την έχει σκεπάσει ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού.