Σκέρτσος: «Δημόσια η Hellenic Heritage» - 10 ερωταπαντήσεις

Αποστολή του νέου οργανισμού, που αποτελεί θυγατρική του ΟΔΑΠ, είναι η προστασία και ανάδειξη των ελληνικών μνημείων.

Στη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού και της Λίνας Μενδώνη για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Hellenic Heritage» αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Θυμάστε το περίφημο δήθεν "τσιμέντωμα" της Ακρόπολης για το οποίο είχε βγει κυριολεκτικά "στα κάγκελα" η αντιπολίτευση πριν λίγα χρόνια; Φυσικά τίποτα από αυτά δεν ίσχυε καθώς αποδείχθηκε ότι πρόκειται για ένα έργο μελετημένο και υλοποιημένο με τις αυστηρότερες προδιαγραφές του ΚΑΣ χάρη στο οποίο έχει πλέον εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στον Ιερό Βράχο.

Κάτι αντίστοιχο επιχειρείται τις τελευταίες μέρες από τους ίδιους αδιόρθωτους και αμετανόητους αντιπολιτευτικούς κύκλους απέναντι στη νέα νομοθετική πρωτοβουλία του υπ. Πολιτισμού και της Λίνας Μενδώνη για τη δημιουργία μιας νέας ανώνυμης εταιρίας αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα και συμφέροντος με την ονομασία Hellenic Heritage», γράφει ο κ. Σκέρτσος.

Στη συνέχεια της ανάρτησης σημειώνεται ότι αποστολή του νέου οργανισμού, που αποτελεί θυγατρική του ΟΔΑΠ, είναι η προστασία και ανάδειξη των ελληνικών μνημείων, με αρμοδιότητες τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ, την αναβάθμιση των υποδομών (αναψυκτήρια, πωλητήρια, τουαλέτες, φύλαξη), τη διαφημιστική προβολή, καθώς και την είσπραξη και απόδοση στο δημόσιο των εσόδων από τα εισιτήρια.

Ο υπουργός Επικρατείας κάνει λόγο για «καταπέλτη» ομιλία της Λίνας Μενδώνη στη Βουλή και παραθέτει 10 ερωτήσεις και απαντήσεις που, όπως αναφέρει, «καταρρίπτουν τον μύθο περί "ξεπουλήματος" των μνημείων»:

Οι 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη «Hellenic Heritage»

1. Ισχύει ότι η κυβέρνηση «πουλάει» τα αρχαία και τα μνημεία μέσω της Hellenic Heritage;

Όχι. Ξεπούλημα χωρίς μεταβίβαση κυριότητας δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο δεν μεταβιβάζει ούτε την κυριότητα ούτε την προστασία κανενός μνημείου. Η κυριότητα παραμένει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος και τον αρχαιολογικό νόμο.

2. Αφού πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία, δεν σημαίνει ότι ιδιωτικοποιείται η πολιτιστική κληρονομιά;

Όχι. Η Hellenic Heritage είναι εταιρεία δημοσίου χαρακτήρα και δημοσίου συμφέροντος. Το 90% των μετοχών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και το 10% στον ΟΔΑΠ, ενώ οι μετοχές είναι αμεταβίβαστες. Δεν μπορεί να εισέλθει ιδιώτης μέτοχος, ούτε σήμερα, ούτε στο μέλλον.

3. Θα μπορεί η εταιρεία να πουλήσει ή να εκποιήσει μνημεία και δημόσια ακίνητα;

Κατηγορηματικά όχι. Το ίδιο το νομοσχέδιο δεν κάνει μεταβίβαση κυριότητας και αποκλείει ρητά οποιαδήποτε εκποίηση ακίνητης περιουσίας. Η διαχείριση δεν ταυτίζεται με την κυριότητα και πολύ περισσότερο δεν σημαίνει δικαίωμα πώλησης.

4. Τότε ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της νέας εταιρείας;

Να κάνει αποτελεσματικότερη τη λειτουργία του ΟΔΑΠ. Αναλαμβάνει εκτελεστικές και επιχειρησιακές εργασίες -όπως πωλητήρια, αναψυκτήρια, ψηφιακές υπηρεσίες, εμπορική οργάνωση και εξυπηρέτηση επισκεπτών- πάντοτε στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ, ο οποίος διατηρεί τον στρατηγικό σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο.

5. Μπορεί η εταιρεία να αποφασίζει μόνη της για τις χρήσεις των αρχαιολογικών χώρων;

Όχι. Κάθε σχέδιο αξιοποίησης περνά από τον ΟΔΑΠ, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τελικά εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Η επιστημονική και θεσμική προστασία των μνημείων παραμένει απολύτως ανέπαφη.

6. Γιατί, λοιπόν, η αντιπολίτευση μιλά για ιδιωτικοποίηση;

Διότι συγχέει -ή επιλέγει να συγχέει- τη διαχείριση με την κυριότητα. Όπως αντίστοιχα μιλούσε για «ιδιωτικοποίηση του νερού» ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ επέστρεψε την ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο στο υπ. Περιβάλλοντος ή όπως σκοπίμως μιλούσε για φορολόγηση των φιλοδωρημάτων όταν η κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυτή που κατοχύρωσε το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα. Το ίδιο το νομοσχέδιο προβλέπει δημόσιο έλεγχο, δημόσιο λογιστικό, κανόνες δημοσίων συμβάσεων και προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Πρόκειται για ένα αυστηρά δημόσιο πλαίσιο λειτουργίας, όχι για ιδιωτική εκμετάλλευση.

7. Τα έσοδα που θα παράγονται πού θα καταλήγουν;

Στον Πολιτισμό. Τα έσοδα επιστρέφουν στον ΟΔΑΠ και μέσω του κρατικού προϋπολογισμού χρηματοδοτούν τη συντήρηση των μνημείων, τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και τη στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Δεν αποτελούν ιδιωτικό κέρδος.

8. Δεν θα μπορούσε ο ΟΔΑΠ να συνεχίσει μόνος του όπως σήμερα;

Ακριβώς επειδή ο ΟΔΑΠ πέτυχε, αποκτά πλέον έναν εξειδικευμένο εκτελεστικό βραχίονα. Έτσι ο ΟΔΑΠ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, στην εποπτεία και στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ενώ οι επιχειρησιακές λειτουργίες οργανώνονται πιο αποτελεσματικά.

9. Ποιο είναι το πραγματικό «ξεπούλημα» των μνημείων;

Ξεπούλημα είναι η εγκατάλειψη και η υποχρηματοδότηση που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κλειστά πωλητήρια, ανενεργά αναψυκτήρια, κακές υπηρεσίες και χαμένα έσοδα σημαίνουν λιγότερους πόρους για συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προστασία απαιτεί θεσμούς, οργάνωση και χρηματοδότηση, όχι μόνο συνθήματα.

10. Ποιο είναι τελικά το διακύβευμα του νομοσχεδίου;

Το διακύβευμα δεν είναι αν τα μνημεία θα παραμείνουν δημόσια - αυτό είναι ήδη αδιαπραγμάτευτο. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και πλήρως δημόσιο εργαλείο για να αυξάνει τα έσοδα που επιστρέφουν στα μνημεία, να βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους επισκέπτες και να επενδύει περισσότερο στην πολιτιστική κληρονομιά και στη σύγχρονη δημιουργία. Αυτό ακριβώς υπηρετεί η Hellenic Heritage.

Οικονομικά στοιχεία και απολογισμός έργου

Παράλληλα, στην ανάρτηση παρατίθενται συγκριτικά οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα του ΟΔΑΠ την περίοδο 2015-2018 ανήλθαν σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2022-2025 αυξήθηκαν σε περίπου 758 εκατ. ευρώ, χάρη στην αναδιοργάνωση που θεσπίστηκε με τον νόμο του 2020.

Τέλος, επισημαίνεται ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν εγκαινιαστεί 34 νέα μουσεία, ενώ έχει επιτευχθεί η ένταξη τριών επιπλέον περιοχών και μνημείων (Ζαγοροχώρια, Μινωικά Ανάκτορα, Όλυμπος) στον κατάλογο της UNESCO.