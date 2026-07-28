Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Χουρδάκης: Τον υποδέχθηκε ο Ανδρουλάκης - Με 34 βουλευτές η ΚΟ

Η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που παρουσιάζει αύξηση στην δύναμή της μέσα στα έδρανα από τις εκλογές του 2023. Η δήλωση Ανδρουλάκη.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε αρχικά «τον ανεξάρτητο Βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και εξέφρασε τη χαρά του «γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς, που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες», σημείωσε. Είπε ότι «ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας σε αυτό το κορυφαίο για την πατρίδα μας ζήτημα», ενώ επεσήμανε ότι «είναι πολύ κρίσιμο αυτή την περίοδο, τα κόμματα, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα σε όλους τους τομείς». «Το ΠΑΣΟΚ από πέρυσι στις 3 του Σεπτέμβρη, παρουσίασε το πρόγραμμα του για το δημογραφικό και εύχομαι, Μιχάλη, να το εμπλουτίσετε με νέες προτάσεις ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης», ανέφερε και τον ευχαρίστησε εκ νέου «για την απόφασή σου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή».

Από την πλευρά του ο κ. Χουρδάκης ανέφερε ότι «είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνησης», και παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα και εκείνος «με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και στο ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει». «Ήρθα εδώ για να εργαστώ, να συνεργαστούμε, να βοηθήσω στην τεκμηρίωση σε ό,τι χρειάζεται», πρόσθεσε.

Στους 34 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Με την προσχώρηση του κ. Χουρδάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη απαριθμεί 34 βουλευτές. Μάλιστα, θα είναι η μόνη ΚΟ που παρουσιάζει αύξηση στην κοινοβουλευτική της δύναμη, σε σχέση με όσους εξέλεξε κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023 (33).

Συγκεκριμένα, μπορεί να «έχασε» τους βουλευτές Ξάνθης Μπουρχάν Μπαράν (ανεξαρτητοποίηση) και Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη (ετέθη εκτός ΚΟ), αλλά «κέρδισε» τους βουλευτές Κιλκίς Π. Παππά, και Α' Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και, τώρα, τον βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Μ. Χουρδάκη, που είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας και μέχρι προ μηνός, ήταν Εκπρόσωπος Τύπου του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο».

Το μόνο κόμμα στη Βουλή που δεν έχει γνωρίσει καμία μεταβολή είναι το ΚΚΕ. Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα διαμορφωθούν ως εξής (σε παρένθεση η θέση που είχε καταλάβει στη Βουλή κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023):

1η (1η) Νέα Δημοκρατία: 156 (εκλογές 6/2023: 158)

2η (3η) ΠΑΣΟΚ: 33 (εκλογές 6/2023: 32)

3η (4η) ΚΚΕ: 21 (εκλογές 6/2023: 21)

4η (2η) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 12 (εκλογές 6/2023) - Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναμένεται να μειωθεί κατά έναν βουλευτή, μετά από σχετική προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης, της αντιπροέδρου του κοινοβουλίου, Όλγας Γεροβασίλη.

5η (6η) Ελληνική Λύση: 11 (εκλογές 6/2023: 12)

6η (7η) ΚΟ «Νίκη»: 08 (εκλογές 6/2023: 10)

7η (8η) Πλεύση Ελευθερίας: 05 (εκλογές 6/2023)

Ανεξάρτητοι: 51 (αρχική εκλογή: 2 ΝΔ, 2 ΠΑΣΟΚ, 22 ΣΥΡΙΖΑ, 11 ΝεΑρ, 1 Λύση, 2 Νίκη, 2 Πλεύση, 9 «Σπαρτιάτες»)

Ποιος είναι ο Μιχάλης Χουρδάκης

Σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα του κ. Χουρδάκη που συνοδεύει τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: Ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Τακτικός Καθηγητής Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την Υγιεινή και την Ιατρική Διατροφολογία. Είναι απόφοιτος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Υγεία και ειδικός Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, με σημαντική ακαδημαϊκή και κλινική εμπειρία στην Ελλάδα και τη Γερμανία, έχοντας υπηρετήσει στο Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian του Μονάχου.

Έχει ιδρύσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας», είναι Διευθυντής του WHO Collaborating Center for Quality of Life and Wellbeing, έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος πλήθους εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, είναι ιδρυτής της ερευνητικής ομάδας Nutriclab και συνιδρυτής της διεθνώς βραβευμένης Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής/Κλινικής Διατροφής & Μεταβολισμού (GrESPEN). Για το επιστημονικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό του έργο έχει τιμηθεί με περισσότερα από 30 βραβεία αριστείας.

Εξελέγη βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023. Κατά την κοινοβουλευτική του θητεία ανέπτυξε έντονη νομοθετική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα, με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες σε ζητήματα δημόσιας υγείας, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής, οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας και θεσμικής λειτουργίας. Συμμετείχε στις Διαρκείς Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και σε ειδικές μόνιμες επιτροπές της Βουλής, ενώ από τον Οκτώβριο του 2024 εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους βουλευτές ως τακτικό μέλος στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.