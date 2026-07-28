Επεκτείνεται η αξιολόγηση των νοσοκομείων από ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς

Ήδη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του εργαλείου, σε 114 νοσοκομεία και 706 κλινικές, έχουν συμμετάσχει 75.000 ασθενείς με την αξιολόγηση να είναι ικανοποιητική σε ποσοστό σταθερά άνω του 75%.

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του «εργαλείου» της αξιολόγησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το εργαλείο αυτό επεκτείνεται στους ογκολογικούς ασθενείς και στους παιδιατρικούς ασθενείς που είχαν εξαιρεθεί από την πρώτη φάση της εφαρμογής του.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα ακολουθήσει η εφαρμογή του για τους ασθενείς που είχαν εμπειρία στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), ενώ ακόμα δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ψυχιατρικούς ασθενείς, καθώς διεθνώς δεν προχωρά η αξιολόγηση της εμπειρίας της νοσηλείας σε αυτήν την κατηγορία των ασθενών για ευνόητους λόγους (είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα).

75.000 ασθενείς έχουν ήδη αξιολογήσει το ΕΣΥ

Ήδη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του εργαλείου, σε 114 νοσοκομεία και 706 κλινικές, έχουν συμμετάσχει 75.000 ασθενείς με την αξιολόγηση να είναι ικανοποιητική σε ποσοστό σταθερά άνω του 75%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν καταρρέει, όπως επισημαίνει ο υφυπουργός υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όσα ευάλωτα σημεία αναδείχθηκαν μέσα από την αξιολόγηση των ασθενών, όπως είναι για παράδειγμα τα προβλήματα στη σίτιση ή την καθαριότητα ή τον ιματισμό, έχουν ήδη ληφθεί δράσεις για την διόρθωση τους, όπως είναι η επιτάχυνση των διαγωνισμών για τη σίτιση. Μέσα από αυτή την αξιολόγηση έχει ξεχωρίσει για το εξαιρετικό του «σκορ» στην Αττική το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και από τα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν ξεχωρίσει για την καλή τους επίδοση τα νοσοκομεία Ξάνθης και Καβάλας, με τη γενική γραμματέα υπηρεσιών υγείας του υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη να εξηγεί ότι δεν μπορούν να μπουν όλα τα νοσοκομεία στην ίδια σύγκριση καθώς είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.

Επί του θέματος πολύτιμη θα είναι η ετήσια έκθεση πεπραγμένων που θα συμπληρώσουν οι διοικητές των νοσοκομείων της επικράτειας έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα την αποστείλουν στις αρμόδιες υγειονομικές περιφέρειες της χώρας (ΥΠΕ) ώστε από εκεί να τις λάβει το υπουργείο Υγείας για να έχει τα τελικά στοιχεία στη διάθεση του. Οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων που θα δρομολογηθούν προς τις ΥΠΕ από αρχές Οκτωβρίου, θα φωτίσουν όλα τα σημεία βέλτιστης πρακτικής αλλά και τις αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως επισημαίνει η Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Ποιες κατηγορίες ογκολογικών ασθενών θα ενταχθούν στο εργαλείο και με ποια σειρά

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επέκτασης του εργαλείου της αξιολόγησης των νοσοκομείων και σε άλλες κατηγορίες ασθενών περιλαμβάνει στην πρώτη φάση του, τους ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στη δεύτερη φάση του (τελευταίο τρίμηνο του έτους) θα συμπεριληφθούν οι ογκολογικοί ασθενείς οι οποίοι έλαβαν φαρμακευτική θεραπεία όπως χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία. Στην τρίτη φάση υλοποίησης του εργαλείου, στο πρώτο εξάμηνο του 2027, θα συμπεριληφθούν οι ογκολογικοί ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία.

Σε αυτή τη φάση υλοποίησης του εργαλείου αξιολόγησης υπάρχουν δύο διαφορές σε σχέση με το έτος που προηγήθηκε γενικά για τους ασθενείς των υπολοίπων κατηγοριών:

Για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ογκολογική επέμβαση, το SMS θα έρθει 7 ημέρες μετά το εξιτήριο αντί για 5 ημέρες όπως ήταν έως τώρα, ενώ για τους ογκολογικούς ασθενείς που έλαβαν κάποιου είδους θεραπεία συμπεριλαμβανομένης και της χημειοθεραπείας, το SMS θα έρθει 20 μέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να υποσταλεί το SMS με τον μοναδικό σύνδεσμο (link) που θα παραμένει ενεργός για 14 ημέρες είναι η ύπαρξη άυλης συνταγογράφησης και για τους ογκολογικούς ασθενείς που έλαβαν αγωγή, η ένταξη των ογκολογικών ασθενών σε θεραπευτικά πρωτόκολλα μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος φροντίδας ογκολογικών ασθενών. Επίσης, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα ερωτηματολόγια με ειδικές ερωτήσεις και υπό-ερωτήσεις που αποτυπώνουν με τρόπο κατάλληλο τις ιδιαίτερες προσδοκίες και τις ανάγκες τόσο των ογκολογικών όσο και των παιδιατρικών ασθενών.

Αξιολόγηση από τους παιδιατρικούς ασθενείς και τους κηδεμόνες τους

Για τους παιδιατρικούς ασθενείς όπου τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης συμπληρώνονται από τους γονείς -κηδεμόνες το SMS έρχεται πέντε μέρες μετά το εξιτήριο του παιδιού, αφού πραγματοποιηθεί διασύνδεση με αποθετήριο της ΗΔΙΚΑ για τη λήψη του τηλεφωνικού αριθμού και ο σύνδεσμος παραμένει ενεργός για 14 ημέρες.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 37 κύριες ερωτήσεις και 10 υπό-ερωτήσεις που κινούνται στους άξονες της προσβασιμότητας, της οργάνωσης και του συντονισμού της φροντίδας, της ποιότητας της φροντίδας, της υποστήριξης και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, της ενημέρωσης και της υποστήριξης κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, της καθαριότητας, της υγιεινής, της σίτισης κλπ.

Ειδικές ερωτήσεις αφορούν το κατά πόσο οι γιατροί εξηγούν στο παιδί με γλώσσα ανάλογη της ηλικίας του τις ιατρικές πράξεις που θα χρειαστούν και κατά πόσο το ενθαρρύνουν στο να συμμετέχει, κάνοντας ερωτήσεις.

Επίσης οι γονείς απαντούν σε ερωτήσεις για το αν υπάρχει κάθισμα για αυτούς στο θάλαμο νοσηλείας του παιδιού, με ποιο κριτήριο διάλεξαν το συγκεκριμένο νοσοκομείο και αν υπάρχουν μέτρα δημιουργικής απασχόλησης για να μειώνεται το άγχος του παιδιού στην νοσηλεία.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει ανά ηλικιακή ομάδα δηλαδή: Κάτω του έτους, 1 έως τεσσάρων ετών, από πέντε έως 11 ετών, και από 12 έως και 16 ετών, ενώ η ανάλυση των αποτελεσμάτων και για τους ενήλικες θα γίνει κατά τον ίδιο τρόπο: Από 18 έως και 20 ετών και μετά ανά δεκαετία ηλικίας (21-30 ετών, 31-40 ετών κλπ).