Mercedes-Benz: «Βουτιά» 30% των πωλήσεων στην Κίνα - Γιατί ανεβαίνει η μετοχή

Ανοδικά κινείται η μετοχή της Mercedes-Benz την Τρίτη, καθώς οι περικοπές των δαπανών βοήθησαν στη σταθεροποίηση των κερδών στο δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο ο έντονος κινεζικός ανταγωνισμός έριξε την σκιά του ετήσιο guidance.

Ανοδικά κινείται η μετοχή της Mercedes-Benz την Τρίτη, καθώς οι περικοπές των δαπανών βοήθησαν στη σταθεροποίηση των κερδών στο δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο ο έντονος κινεζικός ανταγωνισμός έριξε την σκιά του στο ετήσιο guidance.

Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά κέρδη της Mercedes για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 22% στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ παρά τη μείωση των εσόδων κατά 3%, χάρη στις περικοπές στις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στα ισχυρά κέρδη στις μονάδες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και φορτηγών.

Κατέγραψε επίσης κέρδος 131 εκατομμυρίων ευρώ από την προγραμματισμένη πώληση της θυγατρικής της Athlon, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της leasing.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Mercedes στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται πάνω από 3%.

Ωστόσο, ο γερμανικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανία απέχει πολύ από το να αισθάνεται ασφαλής, όπως επισημαίνει το Reuters, καθώς έχει υποστεί μεγάλες απώλειες στην κάποτε κερδοφόρα αγορά της Κίνας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυτοκινήτων του δεύτερου τριμήνου μειώθηκαν κατά 30% στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, ωθώντας τη Mercedes να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις όσο αφορά τις πωλήσεις αυτοκινήτων αλλά και τα έσοδα του ομίλου, καθώς πλέον αναμένει μια μικρή πτώση και στις δύο μετρήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η ανταγωνίστρια BMW μείωσε τις προβλέψεις της τον Ιούνιο, καθώς η ύφεση στην κινεζική αγορά αυτοκινήτων ενέτεινε την πίεση στις πωλήσεις.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα γερμανικά εργοστάσια βρίσκονται στο στόχαστρο μιας εντατικής ώθησης για πιο λιτή παραγωγή, δήλωσε η εταιρεία, αρνούμενη να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες καθώς συνομιλεί με εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, η Mercedes ενισχύει την παραγωγική της παρουσία σε φθηνότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία, με την επέκταση του εργοστασίου της στο Κέτσκεμετ, και την Πολωνία.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να μειώσουμε το κόστος, ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στις τιμές των προϊόντων μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Όλα Κελένιους.

Όσο για τους Κινέζους που εισέρχονται στην Ευρώπη, όπως σημείωσε ο κύριος στόχος τους είναι επί του παρόντος οι αγορές όγκου και όχι η premium κατηγορία της Mercedes.