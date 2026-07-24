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Το Ιράν κατέστρεψε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν

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Το Ιράν κατέστρεψε κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν
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Ούτε ο όμιλος Amazon, κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου, ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν στο πλαίσιο των επιθέσεων αντιποίνων στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις «στόχευσαν και κατέστρεψαν κτίριο του κέντρου δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας Amazon στο Μπαχρέιν, που έχει σημαντικό ρόλο στην περισυλλογή πληροφοριών για τον αμερικανικό στρατό», δηλώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Ούτε ο όμιλος Amazon, κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου, ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση.

Το Ιράν θεωρεί νόμιμο στόχο κάθε εγκατάσταση που τίθεται στην διάθεση του αμερικανικού στρατού για να πλήξει το ιρανικό έδαφος.

Κατά την διάρκεια των προηγούμενων ιρανικών επιθέσεων κατά του Μπαχρέιν, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν αναλάβει την ευθύνη για πλήγμα κατά κέντρου της Amazon, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
Amazon
Μπαχρέιν
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