The Ellinikon: Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων παραδόσεων έργων

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν μια περίοδος σημαντικών ορόσημων.

Το άνοιγμα του The Ellinikon Sports Park στο κοινό, η πρόοδος του Riviera Tower που έφτασε πλέον στα 200 μέτρα και τους 50 ορόφους, οι νέες εγκαταστάσεις που θα αποκτήσει η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, οι εργασίες για το The Ellinikon Mall και η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στο The Ellinikon Discovery Zone αποτελούν τα σημαντικότερα νέα ορόσημα της ανάπτυξης του The Ellinikon. Το νέο newsletter της LAMDA Development που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει την πορεία των έργων και τις σημαντικότερες εξελίξεις της περιόδου του πρώτου εξαμήνου του 2026. Επίσης δίνει πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα επιμέρους έργων από το 2026 έως το 2029.

Αναλυτικότερα μεταξύ άλλων αναφέρει:

Το The Ellinikon Sports Park άνοιξε τις πύλες του

Το πιο σύγχρονο Αθλητικό Πάρκο της χώρας μας, που παραδίδεται σταδιακά στο κοινό, είναι πλέον ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Κάτοικοι των όμορων δήμων με το The Ellinikon, κάτοικοι των Νοτίων Προαστίων ευρύτερα, καθώς και επισκέπτες από ολόκληρη την Αττική έχουν τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για να εντάξουν την άθληση, την αναψυχή και την επαφή με τη φύση στην καθημερινότητά τους.

Με έκταση 287.000 τ.μ., από τα οποία τα 115.000 τ.μ. είναι ανοιχτοί, πράσινοι χώροι, το The Ellinikon Sports Park αποτελεί μέρος του μεγάλου πάρκου του Ελληνικού και περιλαμβάνει γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, ανοιχτό στίβο και στίβο ρίψεων, ξενώνες αθλητών και ανοιχτούς πράσινους χώρους για ελεύθερη άσκηση.

H ανοιχτή πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και τα 2 συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 θα παραδοθούν τέλος του 2026 και αρχές 2027, αντίστοιχα.

Λίγες ημέρες πριν, στις 25 Ιουνίου, φιλοξένησε στους χώρους του με απόλυτη επιτυχία την υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, μια εκδήλωση που συγκέντρωσε περισσότερους από 10.000 θεατές, 57 πληρώματα από 24 χώρες, καθώς και το ενδιαφέρον εγχώριων και διεθνών ΜΜΕ.

Στις 14, 15 και 19 Ιουλίου, το The Ellinikon Sports Park δημιούργησε βραδιές αφιερωμένες στους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, προσφέροντας σε περισσότερους από 3.000 επισκέπτες από τους όμορους δήμους και το ευρύτερο λεκανοπέδιο μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης.

Ο Riviera Tower έφτασε στα 200 μέτρα

Ο Riviera Tower έφτασε στα 200 μέτρα και τους 50 ορόφους. Έως το τέλος του 2026 ο Riviera Tower θα έχει αποκτήσει σε μεγάλο βαθμό την τελική του μορφή με την αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου να αποτυπώνεται πλήρως στον ορίζοντα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Η διαμόρφωση των κήπων και των υπαίθριων χώρων θα ολοκληρωθεί το 2027, οπότε και θα ξεκινήσει η υποδοχή των πρώτων κατοίκων του.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία θα έχει στέγη στο The Ellinikon

Νέες, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις θα αποκτήσει η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία στο Hangar Β (Υπόστεγο Β), που βρίσκεται στους χώρους του Πάρκου του Ελληνικού.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε με αφορμή την επίσκεψη στο The Ellinikon του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ενημερώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της LAMDA Development, Οδυσσέα Αθανασίου, για την πρόοδο των εργασιών της ανάπτυξης και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των επιμέρους έργων. To The Ellinikon επισκέφθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τον υπουργό Υγείας υποδέχθηκε ο κ.Αθανασίου.

Ξεκίνησαν οι εργασίες στο The Ellinikon Mall

Με στόχο τον συνεχή, ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με τους κατοίκους των γειτονικών, με το Τhe Ellinikon, δήμων πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους κατοίκους του Άνω Ελληνικού, ενόψει της έναρξης κατασκευής του The Ellinikon Mall. Στην ενημερωτική συνάντηση που έγινε με πρόσκληση του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, τα μέτρα παρακολούθησης και περιορισμού των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τις προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς και τη λειτουργία σταθμών συνεχούς παρακολούθησης θορύβου, σκόνης, δονήσεων εντός του εργοταξίου.

Τους επόμενους μήνες οι κάτοικοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχετικές μετρήσεις, μέσω ειδικής ενότητας που θα δημιουργηθεί στο theellinikon.com.gr.

Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029.

The Ellinikon Discovery Zone: Ρεκόρ συμμετοχής - Στο Ζάππειο τον Σεπτέμβριο

Στον κήπο του Golden Hall, βρέθηκε τον Απρίλιο το The Ellinikon Discovery Zone, ένας διαδραστικός χώρος που μετατρέπει την περιήγηση σε παιχνίδι για όλη την οικογένεια και φέρνει τα έργα της ανάπλασης «ζωντανά» μπροστά στα μάτια του κοινού.

Συνολικά, περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες φόρεσαν VR γυαλιά και επέλεξαν ανάμεσα σε τρεις διαδρομές: δύο πτήσεις drone, από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς τη θάλασσα ή κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, καθώς και μία μοναδική βόλτα από τη θάλασσα. Περιηγήθηκαν στους καταπράσινους χώρους του The Ellinikon Park κάνοντας μια εικονική βόλτα με ηλεκτρικό πατίνι.

H ανταπόκριση του κοινού δείχνει πως το The Ellinikon αρχίζει ήδη να συστήνεται ως ένας προορισμός, ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους, που φέρνει κατοίκους και επισκέπτες πιο κοντά σε μια ζωή γεμάτη επιλογές.

* 95% θεωρεί πως το The Ellinikon είναι ένας προορισμός για όλους.

* 98% θεωρεί πως το The Ellinikon είναι ένας προορισμός με πολλές επιλογές.

* 98% θέλει να επισκεφτεί το The Ellinikon.

Το ταξίδι του The Ellinikon Discovery Zone συνεχίζεται. Επόμενος σταθμός είναι το Ζάππειο από τον Σεπτέμβριο.

Όπως αναφέρει επίσης το ενημερωτικό σημείωμα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν μια περίοδος σημαντικών ορόσημων: Η επιτυχημένη έκδοση νέου ομολόγου με την συμμετοχή-ρεκόρ ιδιωτών, επιβεβαίωσε τη σταθερή εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας, ενώ η παρουσίαση του The Ellinikon στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ανέδειξε τη διεθνή υπόσταση και αναγνώρισή του.

Συγχρόνως, με σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών η LAMDA ενισχύει το αποτύπωμά της στην κοινωνία, έχοντας ως πρόταγμα των δράσεών της τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Το 2026 και για δεύτερη συνεχή χρονιά, η LAMDA εντάχθηκε ανάμεσα στις «10 πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες» της χώρας, μεταξύ 108 εταιρειών από 9 κλάδους της οικονομίας και με βάση την έρευνα-θεσμό Most Admired Companies in Greece, που διενεργήθηκε από το Fortune Greece.