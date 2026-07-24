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Βρετανία: Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Ιούνιο κόντρα στις προσδοκίες

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Βρετανία: Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Ιούνιο κόντρα στις προσδοκίες
Λονδίνο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία αυξήθηκε απροσδόκητα κατά 1,0% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία αυξήθηκε απροσδόκητα κατά 1% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν κατά κύριο λόγο ότι ο όγκος των πωλήσεων θα μειωνόταν κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.

Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ο όγκος των πωλήσεων ήταν αυξημένος κατά 4,2%, έναντι των προσδοκιών των οικονομολόγων για άνοδο 2,3%.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις από μεγάλες βρετανικές εταιρείες λιανικής έχουν παρουσιάσει μια μικτή εικόνα σχετικά με τη ζήτηση των καταναλωτών.

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tags:
Βρετανία
Λιανικές πωλήσεις
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