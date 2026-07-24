Πυρκαγιές στην Ισπανία: «Δραματική η κατάσταση», λέει ο Σάντσεθ - Η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair

Η Ισπανία ζήτησε σήμερα την αποστολή τεσσάρων αεροπορικών μέσων ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε σήμερα ότι η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες βιώνουν δραματική κατάσταση λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, εν μέσω καύσωνα.

«Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά», έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα X ο Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας γι΄άλλη μια φορά τον πληθυσμό «να ακολουθεί τις συμβουλές των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης».

Η Ισπανία ζήτησε σήμερα την αποστολή τεσσάρων αεροπορικών μέσων ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στέλνοντας δύο Canadair καθώς πολλές πυρκαγιές μαίνονται ταυτόχρονα στην περιοχή της Μαδρίτης.

«Η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και καταστάσεων εκτάκτων ανάγκης ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ζητώντας τουλάχιστον τέσσερα αεροπορικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιών (...) Η Ελλάδα αποδέχθηκε το αίτημα, προσφέροντας τέσσερα αεροσκάφη Canadair CL-415. Στη διάρκεια του πρωινού, θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική συνάντηση ενόψει της ανάπτυξης», ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ