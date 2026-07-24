Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,43% στις 642,04 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,62% στις 6.248 μονάδες.

Με θετικό πρόσημο κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανακάμπτοντας από τις απώλειες της Πέμπτης, με τους επενδυτές να εξετάζουν τη νέα ομοβροντία δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,43% στις 642,04 μονάδες ενώ ο Εuro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,62% στις 6.248 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,76% στις 24.900 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,2% στις 8.315 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κερδίζει 0,3% στις 10.670 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,57% στις 51.611 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 βρίσκεται στο +0,85% στις 19.431 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Volkswagen σημειώνει οριακές απώλειες 0,61% στον απόηχο της ανακοίνωσης για κέρδη χαμηλότερα των εκτιμήσεων στο β' τρίμηνο. Πιο αναλυτικά, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης κατέγραψε λειτουργικά κέρδη ύψους 3,5 δισ. ευρώ (3,98 δισ. δολάρια) για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 10% σε ετήσια βάση. Αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν λειτουργικά κέρδη ύψους 4,3 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς μεταξύ 10% και 12,5% στις εισαγωγές από 60 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις εκπνεύσει η ισχύς προσωρινών μέτρων αυτής της φύσης που έθεσε σε εφαρμογή ο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο. Οι νέοι δασμοί είναι καρπός «έρευνας» που άρχισε να διενεργείται στα μέσα Μαρτίου, για να εξακριβωθεί, στη θεωρία τουλάχιστον, αν οι εμπορικοί εταίροι της Ουάσιγκτον έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους αγαθά παραγόμενα με «καταναγκαστική εργασία».

Στα μάκρο της ημέρας, η συρρίκνωση του ιδιωτικού τομέα στη Γαλλία επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο, καθώς ο κλάδος των υπηρεσιών κατέγραψε οριακή υποχώρηση.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης παραγωγής (Composite Output Index) που καταρτίζει η S&P Global για τη Γαλλία αυξήθηκε στις 49,6 μονάδες τον Ιούλιο, από 47,2 μονάδες τον Ιούνιο, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα. Το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την οικονομική ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας στη Γερμανία επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης τον Ιούλιο, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις μήνες, με βασικό μοχλό τη σημαντική ανάκαμψη της μεταποιητικής παραγωγής. Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Composite Flash PMI) που καταρτίζει η S&P Global για τη Γερμανία διαμορφώθηκε στις 51,2 μονάδες τον Ιούλιο, από 49,5 μονάδες τον Ιούνιο, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο στις 49,8 μονάδες.

Στα «κόκκινα» η Ασία

Με απώλειες έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια με τη Νότια Κορέα να ηγείται των απωλειών.

Ειδικότερα, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχασε πάνω από 5,7% στις 6.690 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 5,32% στις 748,22 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 2,73% στις 64.611 μονάδες. Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,75% στις 8.772 μονάδες.