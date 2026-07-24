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Ιράν: Τέσσερις νεκροί στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στον νότο

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Ιράν: Τέσσερις νεκροί στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στον νότο
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«Τέσσερις συμπατριώτες μας έπεσαν μάρτυρες και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης του τρομοκράτη αμερικανού εχθρού», δήλωσε επαρχιακός αξιωματούχος, ο Βαλιουλά Χαγιατί.

Οι ιρανικές αρχές έκαναν γνωστό σήμερα ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νοτιοδυτικό Ιράν, στα περίχωρα της πόλη Αχβάζ, όπου βρίσκονται ιδίως πετρελαϊκά κοιτάσματα.

«Τέσσερις συμπατριώτες μας έπεσαν μάρτυρες και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης του τρομοκράτη αμερικανού εχθρού», δήλωσε επαρχιακός αξιωματούχος, ο Βαλιουλά Χαγιατί, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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