Στα 39,12 δισ. ευρώ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α' τρίμηνο, συρρικνώθηκαν οι αποταμιεύσεις

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,7% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025, από 38,6 δισ. ευρώ σε 40,4 δισ. ευρώ.

Αύξηση 3,2% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το α' τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 37,92 δισ. ευρώ σε 39,13 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,7% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025, από 38,6 δισ. ευρώ σε 40,4 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3,3% α' τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με -1,8% το α' τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα επίσης με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, από την ΕΛΣΤΑΤ:

Το α' τρίμηνο του 2026, οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών), ανήλθαν στο ποσό των 4,88 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 26,2% σε σύγκριση με 25,4% το α' τρίμηνο του 2025.

Το α' τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,73 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 7,61 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το α' τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,08 δισ. ευρώ.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 1,29 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025 που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 0,79 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το α' τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,31 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,30 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 5,42 δισ. ευρώ από την αλλοδαπή. Το α' τρίμηνο του 2025 η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,32 δισ. ευρώ.