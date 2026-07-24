Γαλλία: Μαίνεται η πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό - Στάχτη 87.000 στρέμματα

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μαίνεται στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μαίνεται έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως ενημέρωσε το AFP σήμερα το πρωί το δημαρχείο της Αρκασόν.

Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.

Η Γαλλία ζητεί την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αναμένει «σύντομα» ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στη χώρα, ιδίως στη Ζιρόντ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω X.

«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.