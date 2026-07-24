Ιαπωνία: Στο 1,6% ο δομικός πληθωρισμός τον Ιούνιο λόγω υψηλών τιμών ενέργειας

Πρόκειται για την πρώτη επιτάχυνση για τον πληθωρισμό από το Μάρτιο.

Στο 1,6% διαμορφώθηκε ο δομικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία τον Ιούνιο, καθώς οι επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας αρχίζουν να επηρεάζουν ευρύτερα την οικονομία.

Πρόκειται για την πρώτη επιτάχυνση για τον πληθωρισμό από το Μάρτιο, ωστόσο η μέτρηση ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters. Σημειώνεται πως ο δομικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία δεν περιλαμβάνει τις τιμές των νωπών τροφίμων.

Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 1,7% από 1,5% τον Μάιο, ενώ ο core-core inflation, ο οποίος εξαιρεί νωπά τρόφιμα και ενέργεια, υποχώρησε στο 1,7%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022.

Χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις, οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν κατά 0,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, έναντι πτώσης 2,5% τον Μάιο. Οι χρεώσεις για καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό παρέμειναν αμετάβλητες, βάζοντας τέλος σε έξι συνεχόμενους μήνες μειώσεων.

Παρά το γεγονός ότι η Ιαπωνία έχει εφαρμόσει επιδοτήσεις για να περιορίσει τον αντίκτυπο της παγκόσμιας αύξησης των τιμών ενέργειας στους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις έχουν δει σημαντική άνοδο του κόστους τους λόγω των αυξήσεων στις τιμές. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Ιούνιο ανήλθε στο 7,1%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023.