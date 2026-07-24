Βρετανία: «Οι δασμοί των ΗΠΑ δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις»

Η Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι η τελευταία απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στους εμπορικούς τους εταίρους εν μέσω ισχυρισμών για χαλαρή εφαρμογή των απαγορεύσεων περί καταναγκαστικής εργασίας δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις βρετανικές επιχειρήσεις.

Η Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι η τελευταία απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στους εμπορικούς τους εταίρους εν μέσω ισχυρισμών για χαλαρή εφαρμογή των απαγορεύσεων περί καταναγκαστικής εργασίας δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις βρετανικές επιχειρήσεις.

«Δεν υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στο συντελεστή δασμών που αντιμετωπίζουν οι βρετανικές επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα αυτής της ανακοίνωσης. Η συμφωνία μας με τις ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ και σήμερα βλέπουμε βελτίωση στους εμπορικούς μας όρους με μηδενικούς δασμούς στο ουίσκι και την ιατρική τεχνολογία», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

«Λαμβάνουμε το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας πολύ σοβαρά για να διασφαλίσουμε ότι στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι συνεργοί. Οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει τα βήματα που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν επιπρόσθετοι δασμοί για το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση αυτή τη συμφωνία».

Η Ελβετία λαμβάνει υπόψιν τους επιπλέον αμερικανικούς δασμούς που ανακοινώθηκαν αλλά απορρίπτει τους ισχυρισμούς στο πλαίσιο της έρευνας περί καταναγκαστικής εργασίας, δήλωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Με δασμούς έως 12,5% στις ελβετικές εισαγωγές, με ημερομηνία ισχύος 24 Ιουλίου, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να τηρούν την κοινή ανακοίνωση του Νοεμβρίου του 2025, πρόσθεσε η ελβετική κυβέρνηση.

Η Νορβηγία δεν σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ σε απάντηση στην επιβολή από των ΗΠΑ δασμών 12,5% σε νορβηγικά προϊόντα, δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε στο κρατικό δίκτυο NRK σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ