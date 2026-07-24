«Βγάζει» αντίδραση το Χρηματιστήριο της Αθήνας με άνοδο άνω του 1%

Μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας αντιδρούν ανοδικά την Παρασκευή, στη συνεδρίαση που, μετά τις χθεσινές απώλειες, θα κρίνει το πρόσημο της εβδομάδας για τον Γενικό Δείκτη.

Μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας αντιδρούν ανοδικά την Παρασκευή, στη συνεδρίαση που, μετά τις χθεσινές απώλειες, θα κρίνει το πρόσημο της εβδομάδας για τον Γενικό Δείκτη.

Το ενδιαφέρον επενδυτών και αναλυτών παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή και στις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Χθες οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα, με τις τεχνολογικές εταιρείες να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο μήνες.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε βεβαίως τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οδηγώντας τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα του έτους. Στο μεταξύ, η αγορά δίνει πιθανότητες 36% για μια αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, ενώ προεξοφλούν πλήρως μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο. Συνολικά, η αγορά αναμένει αυξήσεις επιτοκίων κατά 45 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους.

Η γεωπολιτική ένταση πάντως παραμένει αμείωτη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι εξετάζει μια «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν και επανέλαβε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά της ναυσιπλοΐας θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή στρατιωτική απάντηση. Με τις διαταραχές στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ να συνεχίζονται, οι αγορές ανησυχούν ξανά για το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου σοκ στην αγορά ενέργειας. Ειδικά αν η Τεχεράνη καταφέρει να διακόψει πλήρως τη διέλευση, όπως έχει απειλήσει, από τα Στενά του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο DAX στη Φρανκφούρτη αντιδρά ήπια ανοδικά περί του 0,5%, ο βρετανικός FTSE100 ενισχύεται 0,30%, ενώ οριακά θετικό πρόσημο εμφανίζει ο CAC στο Παρίσι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.484,12 μονάδες με άνοδο 1,14%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε θετικό έδαφος.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 1,71% στις 2.832,45 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ όλες οι μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Optima (+2,30%) και ακολουθούν οι CrediaBank (+2,20%), Τρ. Πειραιώς (+2,13%), ΕΤΕ (+2,07%) και Eurobank (+2,05%). Με μικρότερα κέρδη κινούνται η Τρ. Κύπρου (+0,75%) και η Alpha Bank (+0,61%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 4,2:1 με 71 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι μόλις 17 σε αρνητικό και 63 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 22,01 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,84 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η ΕΥΔΑΠ (+2,93%) και ακολουθούν, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των ElvalHalcor (+1,93%), Motor Oil (+1,67%), Τιτάν (+1,59%), Allwyn (+1,56%), Lamda Development (+1,16%) και ΟΤΕ (+1,13%).

Σε θετικό έδαφος και οι τίτλοι των Coca-Cola HBC (+0,89%), Aktor (+0,73%), Aegean (+0,60%), Jumbo (+0,52%), ΔΕΗ (+0,45%), Viohalco (+0,34%), ΔΑΑ (+0,29%), Metlen (+0,28%) και Cenergy (+0,09%).

Οριακές απώλειες καταγράφουν μόνο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,09%) και η Helleniq Energy (-0,48%).