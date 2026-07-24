Χατζηδάκης: «Ο κ. Τσίπρας δεν είναι η λύση για τη χώρα, αλλά ένα ακόμα πρόβλημα»

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι παρά τα προβλήματα και την τοξικότητα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση προχωρεί με τα έργα της και τις μεταρρυθμίσεις της.

«Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να παραστήσει ότι είναι κάπως διαφορετικός, αλλά είναι ο ίδιος από τα παλιά. Με το ίδιο στυλ, την ίδια επιθετικότητα, τις ίδιες ψεύτικες υποσχέσεις, με το ίδιο ποσοστό που πήρε όταν παραιτήθηκε. Και με τα ίδια στελέχη, που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-2 με άλλο όνομα».

Αυτά υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Action24 και αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις θέσεις του κ. Τσίπρα για την παιδεία. «Μας είπε αυτό που έχουμε ακούσει 100 φορές, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, λέει ότι δεν θα πειράξει το νόμο που έφερε αυτή η κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Είναι αυτό συγκροτημένη και προοδευτική τοποθέτηση; Πρόκειται για τραγελαφική θέση», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Το κέντρο είναι ένας χώρος πραγματισμού. Τι είδους στροφή στο κέντρο είναι η κατάργηση των εξετάσεων, τα τσάμπα εισιτήρια και οι ατελείωτες οικονομικές παροχές; Δεν είναι η λύση στα προβλήματα της χώρας, που πράγματι υπάρχουν, ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του θα είναι ένα ακόμα πρόβλημα. Η χώρα χρειάζεται πραγματισμό, χρειάζεται σοβαρότητα. Ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να κάνει απολογισμό, αλλά σταθερά να κοιτάζει προς το μέλλον και να είναι συνεχώς μια δύναμη εθνικής ανανέωσης».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι παρά τα προβλήματα και την τοξικότητα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση προχωρεί με τα έργα της και τις μεταρρυθμίσεις της. «Χθες ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε, τον Ε65 ένα πολύ μεγάλο έργο. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα εγκαινιαστεί και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης. Εγώ ο ίδιος με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών τον Γιώργο Κώτσηρα πήγαμε χτες στην Θεσσαλία και στη Φθιώτιδα και είδαμε τα σιδηροδρομικά έργα που είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει παρουσιαστεί. Βλέπω μια συζήτηση που επιχειρήθηκε να γίνει με αφορμή την ακρόαση του προέδρου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων στη Βουλή. Τίποτα καινούριο δεν υπάρχει εκεί. Τα έργα προχωρούν έτσι όπως είχε ανακοινωθεί και σε σχέση με την επισκευή του δικτύου και σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση και την τηλεδιοίκηση», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Πέραν αυτού», πρόσθεσε, «η κυβέρνηση κάνει όσα πρέπει να κάνει και σε θεσμικό επίπεδο με νομοσχέδια τα οποία έρχονται στη Βουλή. Αυτή την εβδομάδα έχουμε το νομοσχέδιο για τα ύδατα. Την επόμενη υπάρχει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος που παραδόξως τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να απαξιώσουν και δεν συμμετέχουν. Έχουμε σε εξέλιξη εθνικό διάλογο για το εθνικό απολυτήριο και το ρόλο του Λυκείου. Επίσης μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και παράλληλα, παρά το δυσμενές διεθνές σκηνικό, στην οικονομία εξακολουθούμε να έχουμε αρκετά θετικά νέα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης Ελλάδας είναι μεγαλύτεροι από τους ρυθμούς ανάπτυξης των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Η ανεργία συνεχίζει να αποκλιμακώνεται και τα τουριστικά έσοδα στη χώρα το πρώτο πεντάμηνο ήτανε μεγαλύτερα κατά 25,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα δράσει σύντομα, δίνοντας έμφαση στο ντίζελ στο οποίο οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες και δεν επηρεάζουν μόνο το κόστος μεταφοράς, αλλά και την παραγωγική αλυσίδα. Σε ερώτηση δε, γιατί η κυβέρνηση δεν φορολογεί τα διυλιστήρια τόνισε: «Το έχουμε κάνει δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σκεφτεί κανείς κάποια άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν στην Ελλάδα που το έχει κάνει. Επειδή μιλάνε διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μας πούνε όταν κυβερνούσαν αυτοί αν το έκαναν».