Τράπεζες: Απελευθερώνουν κεφαλαιακό χώρο μέσω συνθετικών τιτλοποιήσεων

Σε βασικό εργαλείο κεφαλαιακής ευελιξίας για τις τράπεζες αναδεικνύονται οι συνθετικές τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων (Synthetic Risk Transfers - SRTs) καθώς συνδυάζουν την αποδέσμευση εποπτικών κεφαλαίων με τη δυνατότητα διατήρησης υψηλών ρυθμών πιστωτικής επέκτασης και ισχυρών αποδόσεων προς τους μετόχους.

Σε βασικό εργαλείο κεφαλαιακής ευελιξίας για τις τράπεζες αναδεικνύονται οι συνθετικές τιτλοποιήσεις (Synthetic Risk Transfers - SRTs) συνδυάζοντας την αποδέσμευση εποπτικών κεφαλαίων με τη δυνατότητα ενίσχυσης των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης και ισχυρών αποδόσεων προς τους μετόχους.

Η αυξανόμενη χρήση τους αντανακλά την ανάγκη τραπεζών να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των κεφαλαίων τους σε ένα περιβάλλον όπου η σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους στρέφει εκ νέου το βάρος στην πιστωτική επέκταση και στις προμήθειες ως βασικούς μοχλούς ενίσχυσης της κερδοφορίας. Σύμφωνα με αναλυτές, η χρήση των SRTs από τις ευρωπαϊκές τράπεζες αυξήθηκε κατά 27% το 2025 σε ετήσια βάση, ενώ αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση τα επόμενα χρόνια.

Κατά μέσο όρο οι συνθετικές τιτλοποιήσεις προσφέρουν κεφαλαιακό όφελος περίπου 80 μονάδες βάσης στους δείκτες CET1 των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ έχουν οδηγήσει σε μείωση των σταθμισμένων σε κίνδυνο, στοιχείων ενεργητικού (RWAs) κατά περίπου 460 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε αισθητά χαμηλότερες ανάγκες έκδοσης τίτλων για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), με αναλυτές να υπολογίζουν σε περιορισμό της εκδοτικής δραστηριότητας για AT1 και Tier II κατά τουλάχιστον 7 και 9 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Μέσω SRTs καλύπτονται δανειακά χαρτοφυλάκια περίπου 500 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 2% - 3% του συνόλου των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες καταγράφουν από τους υψηλότερους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης στην Ευρωζώνη και επιδιώκουν να διατηρήσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική χωρίς να διαταράξουν τους κεφαλαιακούς τους δείκτες, οι συνθετικές τιτλοποιήσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο κεφαλαιακής διαχείρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να προχωρήσει σε νέα συνθετική τιτλοποίηση ενήμερων δανείων, από την οποία αναμένει κεφαλαιακή ελάφρυνση άνω των 10 μονάδων βάσης στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου, δημιουργώντας πρόσθετο κεφαλαιακό χώρο.

Στο ίδιο μονοπάτι θα κινηθεί και η Alpha Bank εντός του δεύτερου εξαμήνου, από την οποία αναμένει να γράψει κεφαλαιακό όφελος 20 - 30 μονάδες βάσης. Η κίνηση, ωστόσο, δεν αποσκοπεί στη δημιουργία πρόσθετου «μπόνους», αλλά στη διατήρηση του υφιστάμενου, καθώς το όφελος από προηγούμενες συνθετικές τιτλοποιήσεις υποχωρεί σταδιακά λόγω της φάσης amortisation.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει, πάντως, η Εθνική. Παρότι η τράπεζα «σφύζει» από κεφάλαια, ακόμη και μετά τις αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, μια ενδεχόμενη συνθετική τιτλοποίηση θα δημιουργούσε πρόσθετη κεφαλαιακή ευελιξία. Υπό αυτό το πρίσμα, μια συνθετική τιτλοποίηση θα αποτελούσε περισσότερο κίνηση δημιουργίας πρόσθετου στρατηγικού χώρου μετά και από την πρόσφατη έκδοση AT1.