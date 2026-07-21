Volkswagen: Αναζητά στρατηγικό εταίρο στην Ινδία μέσω συνεργασίας με την JSW

Ανώτατα στελέχη της Volkswagen και της JSW έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα σειρά συναντήσεων ωστόσο κάποια ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα.

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ινδικό όμιλο JSW βρίσκεται η Volkswagen καθώς αναζητά έναν τοπικό «σύμμαχο» που θα φέρει νέα κεφάλαια και θα ενισχύσει τη δραστηριότητα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην τρίτη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι δύο πλευρές εργάζονται προς μία συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες η οποία θα προβλέπει την επένδυση της JSW στη μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Skoda Auto Volkswagen India Pvt. Ο όμιλος του οποίου ηγείται ο Σατζάν Τζιντάλ, επιδιώκει να αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό.

Ανώτατα στελέχη της Volkswagen και της JSW έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα σειρά συναντήσεων ωστόσο κάποια ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα όπως η αποτίμηση της συμφωνίας αλλά και το ύψος των κεφαλαίων που θα συνεισφέρουν οι δύο εταιρείες.

Η συναλλαγή, εάν οριστικοποιηθεί, θα βάλει τέλος στην πολυετή προσπάθεια της Volkswagen να βρει έναν ισχυρό εγχώριο εταίρο. H γερμανική εταιρεία δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει την αναμενόμενη κλίμακα παρά το γεγονός πως δραστηριοποιείται στην ινδική αγορά για πάνω από δύο δεκαετίες.

Για την JSW, που δραστηριοποιείται από τη χαλυβουργία έως τα ηλεκτρικά οχήματα, η συμφωνία θα της πρόσφερε πρόσβαση στις πλατφόρμες αυτοκινήτων της Volkswagen και θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή για ευρύτερη συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές οχημάτων.

«Η Volkswagen αξιολογεί διαρκώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και εναλλακτικές επιλογές για την εφαρμογή της στρατηγικής της στην Ινδία», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Bloomberg. Πρόσθεσε ότι η χώρα αποτελεί σημαντική αγορά για τα διεθνή σχέδια ανάπτυξης της Skoda Auto, απέφυγε όμως να σχολιάσει τις συζητήσεις με την JSW.