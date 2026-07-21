Ο στρατός της Ιορδανίας απέκρουσε δύο ιρανικές επιθέσεις

Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε δύο ιρανικές επιθέσεις με στόχο τη χώρα.

Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε δύο ιρανικές επιθέσεις με στόχο τη χώρα, στο πλαίσιο των πληγμάτων που εξαπολύει η Ισλαμική Δημοκρατία σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο έδαφός της.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέρριψε τρεις ιρανικούς πυραύλους σήμερα», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές.

Νωρίτερα, είχε ανακοινώσει την αναχαίτιση πέντε drones.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν στον ιστότοπό τους Sepah News ότι προχώρησαν σε επίθεση, θέτοντας στο στόχαστρο «συγκρότημα που στέγαζε αμερικανικές τρομοκρατικές δυνάμεις στην περιοχή της Ρουκμπάν».

Η Ιορδανία, σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει στοχοθετηθεί αρκετές φορές από το Ιράν από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στις 7 Ιουλίου. Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει εκεί τη ζωή τους ενώ ένας τρίτος αγνοείται, σύμφωνα με τη αμερικανική κεντρική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), που έχει δηλώσει ότι έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα λείψανα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ