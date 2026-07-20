Freenow by Lyft: Διαθέσιμο σε πάνω από 20 καλοκαιρινούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα

Σε περισσότερους από 20 δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς σε όλη τη χώρα, διεύρυνε την παρουσία του φέτος το Freenow by Lyft, προσφέροντας αξιόπιστες, άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Σε περισσότερους από 20 δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς σε όλη τη χώρα, διεύρυνε την παρουσία του φέτος το Freenow by Lyft, προσφέροντας αξιόπιστες, άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Από τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου μέχρι αγαπημένους ηπειρωτικούς προορισμούς, η εφαρμογή συνοδεύει κατοίκους και επισκέπτες σε κάθε μικρή ή μεγάλη καλοκαιρινή μετακίνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη σε αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, με τους χρήστες να επιλέγουν το Freenow για τις μετακινήσεις τους από και προς δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος, παραλίες, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί ΚΤΕΛ και κέντρα πόλεων. Μεταξύ των περιοχών όπου καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον συγκαταλέγονται:

• Αθήνα (Σύνταγμα, Μοναστηράκι, Κουκάκι, Πειραιάς, Αθηναϊκη Ριβιέρα)

• Θεσσαλονίκη (Νέα Παραλία, Λευκός Πύργος, Κάστρα)

• Κρήτη (Ηράκλειο, Χερσόνησος, Μάλια, Ελούντα, Κνωσός)

• Πάτρα (Σταθμός ΚΤΕΛ, Λιμάνια Πάτρας και Ρίου, Δρέπανο)

• Κέρκυρα (Αεροδρόμιο, Παλιά Πόλη, Σπιανάδα)

• Ζάκυνθος (Ναυάγιο, Λαγανάς)

• Μήλος (Σαρακίνικο, Λιμάνι Αδάμαντα),

• Λέσβος (Κάστρο Μυτιλήνης, Θερμά)

• Κόρινθος (Λουτράκι, Ακροκόρινθος)

• Πρέβεζα (Κυανή Ακτή, Πάργα)

• Κατερίνη (Παραλία Κατερίνης, Ολυμπιακή Ριβιέρα)

• Καβάλα (Λιμάνι, Παλιά Πόλη, Παραλία Αμμολόφων)

• Ναύπλιο (Τολό, Παλιά Πόλη, Παλαμήδι).

Για το φετινό καλοκαίρι, το Freenow έχει διασφαλίσει υψηλή ζήτηση για τους συνεργαζόμενους οδηγούς του, ενώ προσφέρει ισχυρό κίνητρο για επαγγελματίες οδηγούς ταξί να ενταχθούν στην πλατφόρμα, πλέον σε όλη την Ελλάδα (δήλωση ενδιαφέροντος). Σημειώνεται ότι η διεθνής αναγνωρισιμότητα της πλατφόρμας σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική δημιουργεί ένα μεγαλύτερο δυνητικό πελατολόγιο για τους οδηγούς, ιδιαίτερα κατά τους μήνες υψηλής τουριστικής κίνησης.

Με ένα μόνο tap στην εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να κλείσουν ταξί εύκολα και γρήγορα, να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα στοιχεία του οδηγού τους και να πραγματοποιούν τις διαδρομές τους με άνεση και αξιοπιστία, απολαμβάνοντας περισσότερο τις διακοπές τους και σκεπτόμενοι λιγότερο το άγχος της μετακίνησης. Γιατί, αυτό το καλοκαίρι, όπου κι αν βρεθείτε στην Ελλάδα, το Freenow είναι ήδη εκεί.

