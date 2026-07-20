Pepco: Άνοδος εσόδων 8,5% στο γ΄ τρίμηνο - Αναβαθμίζει το guidance του έτους

Η ανάπτυξη καθοδηγήθηκε από τη Δυτική Ευρώπη, όπου τα LFL έσοδα εξαιρουμένων των FMCG αυξήθηκαν κατά +15,0% στο τρίμηνο.

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε το γ' τρίμηνο η Pepco σημειώνοντας αύξηση εσόδων κατά 8,5%, ενώ παράλληλα αναβάθμισε τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους μετά τη συμφωνία πώλησης της Dealz Poland.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 3 Ιουνίου 2026, ολοκλήρωσε τη στρατηγική αποχώρηση της Pepco από τη λιανική πώληση ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) και δημιουργεί μία αμιγή επιχείρηση που επικεντρώνεται στην Pepco.

Ειδικότερα, η αύξηση εσόδων στα ίδια καταστήματα (LFL), εξαιρουμένων των FMCG, ανήλθε σε +5,4% (ή +4,2% συμπεριλαμβανομένων των FMCG), χάρη στη θετική ανταπόκριση των πελατών στις νέες σειρές προϊόντων και στη μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Η ανάπτυξη καθοδηγήθηκε από τη Δυτική Ευρώπη, όπου τα LFL έσοδα εξαιρουμένων των FMCG αυξήθηκαν κατά +15,0% στο τρίμηνο. Η Νότια Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE South) κατέγραψε αύξηση LFL εσόδων κατά +3,6%, ενώ η Βόρεια Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE North) σημείωσε επίσης αύξηση +3,6%, παρά τις ισχυρές επιδόσεις της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε ορίζοντα δύο ετών, η αύξηση των LFL εσόδων του Γ’ τριμήνου 2026, εξαιρουμένων των FMCG, ανήλθε σε +10,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βελτίωση της βασικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, συνεχίστηκε η πρόοδος του μικτού περιθωρίου κέρδους, το οποίο αυξήθηκε κατά 290 μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 51,9% για το εννεάμηνο του οικονομικού έτους 2026, λόγω της αποτελεσματικότερης προμήθειας προϊόντων και των ευνοϊκών εξελίξεων στις συναλλαγές.

Για το σύνολο του έτους, οι προβλέψεις αναβαθμίστηκαν μετά την πώληση της Dealz. Πλέον ο Όμιλος αναμένει μικτό περιθώριο περίπου 51% (από προηγούμενη πρόβλεψη >49,4%), αύξηση EBITDA σε μεσαίο διψήφιο ποσοστό (από χαμηλό διψήφιο ποσοστό) και περίπου 300 εκατ. ευρώ ελεύθερες ταμειακές ροές χωρίς δανεισμό (από προηγούμενη πρόβλεψη >250 εκατ. ευρώ).

Η επαναγορά μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς (tender buyback) που είχε ανακοινωθει, ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του οικονομικού έτους 2026.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Pepco Group, Stephan Borchert:

«Οι εντυπωσιακές επιδόσεις μας στο τρίτο τρίμηνο αντανακλούν τη συνεχή υλοποίηση της στρατηγικής New Pepco, τη δύναμη του brand Pepco και τη συνέπεια που οικοδομούμε σε ολόκληρη την επιχείρηση. Τα έσοδα της Pepco στα ίδια καταστήματα αυξήθηκαν κατά 5,4% εξαιρουμένων των FMCG και σε διψήφιο ποσοστό σε ορίζοντα δύο ετών, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι βελτιώσεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων, στην ανταγωνιστικότητα των τιμών και στις σειρές προϊόντων έχουν θετική ανταπόκριση από τους πελάτες. Η δραστηριότητά μας στη Δυτική Ευρώπη σημείωσε ένα εξαιρετικό τρίμηνο, με αύξηση LFL εσόδων 15,0% εξαιρουμένων των FMCG, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μας για επιτάχυνση της ανάπτυξης στην περιοχή.

Στις 3 Ιουνίου 2026 προχωρήσαμε σε συμφωνία πώλησης της Dealz Poland, σηματοδοτώντας το τελικό βήμα στον στρατηγικό μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου μας σε έναν αμιγώς επικεντρωμένο όμιλο Pepco και ολοκληρώνοντας την αποχώρησή μας από τη λιανική FMCG μετά την πώληση της Poundland τον Ιούνιο του 2025. Με απλούστερη δομή, ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και ξεκάθαρη δυναμική για το brand Pepco, κοιτάζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση, με στόχο την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη και υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους μας».

Επαναγορά μετοχών έως 400 εκατ. ευρώ

Κατά την ανακοίνωση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους 2026 στις 21 Μαΐου 2026, ο Όμιλος επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει ειδική, εφάπαξ επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους έως 400 εκατ. ευρώ εντός του οικονομικού έτους 2026, μέσω αναλογικής επαναγοράς μετοχών (tender buyback), στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει και η Ibex, ο βασικός μέτοχος του Ομίλου.

Η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθεί από συνδυασμό των υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου και ενός περιορισμένου ποσού νέου εξωτερικού δανεισμού, αυξάνοντας τον δείκτη μόχλευσης πριν το IFRS 16 περίπου στο 1,0x EBITDA - στο μέσο του εύρους-στόχου του Ομίλου (0,5x έως 1,5x) — αποτελώντας μία συνετή και αποτελεσματική αξιοποίηση του ισολογισμού.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της πρόωρης ολοκλήρωσης του προηγούμενου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 200 εκατ. ευρώ (οικονομικά έτη 2025–2027), με την τελευταία δόση ύψους 52,9 εκατ. ευρώ να ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου 2026.

Η ολοκλήρωση της επαναγοράς έως 400 εκατ. ευρώ αναμένεται εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, με περισσότερες λεπτομέρειες να ανακοινώνονται εν ευθέτω χρόνω.