Όμιλος AKTOR: Σύμβαση 132 εκατ. ευρώ με Qatar Airways για το αεροδρόμιο στη Ντόχα

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας στο σύμπλεγμα των κτιρίων διαχείρισης εμπορευματικών φορτίων του διεθνούς αερολιμένα.

Νέα σύμβαση ύψους €132 εκατ. και διάρκειας 5 ετών, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων των αεροπορικών υποδομών του Διεθνούς Αερολιμένα Hamad, στη Ντόχα εξασφάλισε από την Qatar Airways ο Όμιλος AKTOR.

Συγκεκριμένα η AKTOR Qatar, θυγατρική του Ομίλου AKTOR, θα αναλάβει το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας στο σύμπλεγμα των κτιρίων διαχείρισης εμπορευματικών φορτίων του διεθνούς αερολιμένα (Cargo Complex), το οποίο αποτελείται από 12 κτίρια.

Επίσης, θα αναλάβει τη συντήρηση των κύριων υποδομών του αεροδρομίου (κτιριακά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κτλ.). Στη σύμβαση συμπεριλαμβάνονται η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες καθαρισμού και ασφαλείας, η προμήθεια υλικών, η χρήση υπεργολάβων και η διαθεσιμότητα των οχημάτων και μηχανημάτων. Στο έργο θα απασχοληθούν συνολικά περίπου 900 άτομα.

Ο Όμιλος AKTOR διαθέτει ισχυρή παρουσία στο Κατάρ στον τομέα της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και συμμετέχει σε σημαντικά σχετικά έργα στο Διεθνή Αερολιμένα Hamad εδώ και πολλά χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Hamad καταλαμβάνει έκταση 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο Κύριος Αεροσταθμός αποτελεί το μεγαλύτερο κτίριο στη Ντόχα, ενώ ο χώρος συντήρησης αεροσκαφών, ο οποίος κατασκευάστηκε από τον Όμιλο AKTOR στο παρελθόν, λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντήρησης για τον διεθνή στόλο της Qatar Airways και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα υπόστεγα με ελεύθερο άνοιγμα στον κόσμο