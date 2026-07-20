Netflix: Εξαγόρασε την ΑΙ startup του Μπεν Άφλεκ έναντι 587 εκατ. δολαρίων

Το Netflix πλήρωσε 587 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για την εξαγορά της startup τεχνητής νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ, InterPositive, όπως αποκάλυψε η εταιρεία σε ομοσπονδιακό έγγραφο.

Το Netflix πλήρωσε 587 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για την εξαγορά της startup τεχνητής νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ, InterPositive, όπως αποκάλυψε η εταιρεία σε ομοσπονδιακό έγγραφο.

O κολοσσός του streaming επιβεβαίωσε ότι προχώρησε στην εξαγορά τον Μάρτιο. Ο Αφλεκ ίδρυσε την εταιρεία το 2022 σε μια προσπάθεια να αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα κρατούσαν «τους κινηματογραφιστές στο επίκεντρο της διαδικασίας», όπως αναφέρει το Techcrunch.

Σύμφωνα με τον Άφλεκ, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της InterPublic βοηθούν τους κινηματογραφιστές να βελτιώνουν το υλικό τους στο post-production, όπως για παράδειγμα στη μίξη, τον επαναφωτισμό των πλάνων και την προσθήκη οπτικών εφέ.

Η αγορά έφερε στην Netflix τα 16 άτομα της ομάδας της InterPositive, ενώ ο Άφλεκ εντάχθηκε στο Netflix ως ανώτερος σύμβουλος, χωρίς να αποκαλύπτει τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας. Μια μεταγενέστερη αναφορά στο Bloomberg ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να έχει αξία έως και 600 εκατομμύρια δολάρια.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, τόνισε την ενσωμάτωση εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία και τη συνεργασία της με την InterPositive κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου την Πέμπτη, όπου μάλιστα αποκάλυψε ότι περίπου 300 από τους τίτλους της Netflix έχουν χρησιμοποιήσει κάποια μορφή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης φέτος.