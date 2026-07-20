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Υποτροφία 10.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές από Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

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Υποτροφία 10.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές από Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
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Την έναρξη Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 ανακοίνωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Την έναρξη Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 ανακοίνωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται στα μέλη της και στα τέκνα αυτών, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και έχει στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της εξειδίκευσης και της επαγγελματικής προοπτικής των νέων επιστημόνων.

Σκοπός της υποτροφίας ύψους 10.000 ευρώ είναι η οικονομική ενίσχυση ενός/μίας υποψηφίου/ας για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής ποιότητας, οι οποίες συνδέονται με αντικείμενα που μπορούν να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσιμων για τον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό, συνεταιριστικό και αναπτυξιακό τομέα.

Ο Πρόεδρος της της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Γεώργιος Μπούκης, δήλωσε σχετικά: «Το Πρόγραμμα Υποτροφιών που εγκαινιάζουμε για το νέο ακαδημαϊκό έτος επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας για ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής μας. Η υποστήριξη των νέων ταλαντούχων ανθρώπων μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της αριστείας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα στο πλαίσιο του κοινωνικού μας συμβολαίου».\

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tags:
Υποτροφίες
Μεταπτυχιακό
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