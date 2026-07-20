Merchant μπαταρίες: Ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των φακέλων - Τα βασικά «ορόσημα»

Στα «σκαριά» το δεύτερο κύμα έργω αποθήκευσης με μπαταρίες. Το σχέδιο του ΥΠΕΝ για μπαταρίες 3 GW μέχρι το 2028 και το «επικουρικό» της Αμφιλοχίας.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αξιολόγηση των φακέλων που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ για merchant έργα αποθήκευσης με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δοθούν οι τελικές λίστες με τα «σύννομα» αιτήματα στους Διαχειριστές προκειμένου να προχωρήσει η επιλογή των δικαιούχων μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί υπό την ευθύνη του ΥΠΕΝ με την συμμετοχή εκπροσώπων των Διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ) εξετάζει τους φακέλους που έχουν υποβληθεί ως προς την πληρότητα τους με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένα 10% εκ του συνόλου των 800 φακέλων θα απορριφθεί λόγω σοβαρών ελλείψεων. Τα αιτήματα καταμερίζονται κατά 1 GW έργων για σύνδεση στο δίκτυο διανομής και 8 GW στον ΑΔΜΗΕ με την τελική λίστα των δικαιούχων να πρέπει να περιοριστεί στα 4,7 GW αθροιστικά, όπως προσδιορίζεται σχετικά στην προκήρυξη της πρόσκλησης, εκ των οποίων τα 900 MW αφορούν σε έργα με σύνδεση στο ΔΕΔΔΗΕ και τα 3,8 GW στο σύστημα μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι τα έργα που θα προκριθούν μέσω της προαναφερόμενης πρόσκλησης του ΥΠΕΝ, τυγχάνοντας προτεραιότητας σύνδεσης στη λήψη Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, αναμένεται να αποτελέσουν το δεύτερο μεγάλο «κύμα» έργων αποθήκευσης με μπαταρίες στη χώρα μετά τα έργα που «πέρασαν» από τους τρεις διαγωνισμούς αποθήκευσης και οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση (επενδυτική ενίσχυση για τα έργα) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Μάλιστα, τα εν λόγω έργα «εγγράφονται» οργανικά στο συνολικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περαιτέρω αύξηση του εθνικού χαρτοφυλακίου αποθήκευσης με το βασικό «ορόσημο» να προβλέπει περί τα 3 GW μέχρι το τέλος του 2028.

Τα εν λόγω έργα, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, αναμένεται να ξεκινήσουν να μπαίνουν στην πρίζα από τις αρχές του 2028 και μετά, και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της αδειοδοτικής φάσης τόσο με την έκδοση της τελικής λίστας στις αρχές του φθινοπώρου όσο και με την έκδοση των οριστικών προσφορών σύνδεσης από τους Διαχειριστές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, οι «προσδοκίες» του ΥΠΕΝ δεν επαφίενται στο σύνολο της χορηγούμενης ισχύος 4,7 GW για την επίτευξη των εθνικών στόχων, αναγνωρίζοντας ότι μια σειρά έργα για τον α ή β λόγο μπορεί να καθυστερήσουν και να πάνε παραπίσω. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την συνολικότερη εγρήγορση που φέρεται να διακατέχει την αγορά και τους επενδυτές και η οποία προκύπτει από το σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα που συνοδεύει όσους κατορθώσουν να ενεργοποιήσουν τις μπαταρίες τους κατά τα πρώτα χρόνια και πριν ακόμη διαμορφωθεί ένα επαρκές χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης που με την σειρά του θα απομειώσει τα περιθώρια κέρδους των μπαταριών.

Ως γνωστόν και σε γενικές γραμμές, η λειτουργία μιας μπαταρίας αφορά σε φόρτιση κατά τις μεσημεριανές ώρες όταν οι τιμές στη χονδρική ρεύματος είναι εξαιρετικά χαμηλές έως και αρνητικές, για να εκφορτίσει κατά τις βραδινές ώρες, εκμεταλλευόμενη τις υψηλότερες τιμές. Η εν λόγω διαφορά προβλέπεται να εξομαλύνεται συν τω χρόνω με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων έργων αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα, καθιστώντας έτσι τα πρώτα χρόνια περισσότερο «προσοδοφόρα» σε σχέση με την μεταγενέστερη περίοδο.

Όπως προαναφέρθηκε, ο εθνικός σχεδιασμός έχει θέσει στόχο τα 3 GW μέχρι το τέλος του 2028 με το «καλάθι» να αποτελείται από τα έργα των διαγωνισμών, συνολικής ισχύος περί τα 900 MW, καθώς και υβριδικά έργα (συνδυασμός ΑΠΕ και αποθήκευσης) που αναμένεται και αυτά να πάρουν σειρά για σύνδεση στο δίκτυο το αμέσως επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για τις κατηγορίες υβριδικών έργων 11Α και 11Β, καθώς και έργα αποθήκευσης σε κοινό σημείο σύνδεσης που συνδυαστικά φτάνουν περί τα 2,5 GW. Το τελικό νούμερο των 3 GW μέχρι το τέλος του 2028 ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω αν προσθέσουμε και το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης που αναπτύσσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αμφιλοχία, ισχύος 680 MW και αναμένεται να μπει στη πρίζα μέχρι το 2028, πράγμα που ωστόσο μένει να επιβεβαιωθεί από την ωρίμανση του έργου.



