Η ιταλική βουλή ενέκρινε την εκλογική μεταρρύθμιση της Μελόνι

Η ιταλική βουλή ενέκρινε σήμερα το μεσημέρι την εκλογική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Η ιταλική βουλή ενέκρινε σήμερα το μεσημέρι την εκλογική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι. Την υπερψήφισαν 217 βουλευτές, εκφράστηκαν αρνητικά 152 και 2 επέλεξαν την αποχή.

Μετά την καταψήφιση της τροπολογίας για τους σταυρούς προτίμησης, η οποία πριν από δυο ημέρες έφερε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση της κυβερνητική πλειοψηφία, σήμερα οι βουλευτές της συμπολίτευσης ακολούθησαν τις κομματικές υποδείξεις. Η όλη μεταρρύθμιση θα πρέπει τώρα να εξετασθεί από την Γερουσία, όπου δεν αποκλείεται να προκύψει και πάλι ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα, συνδεδεμένο πάντα με προσπάθεια επαναφοράς του σταυρού προτίμησης. Το κόμμα Φόρτσα Ιτάλια, το οποίο είχε ιδρύσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, διεμήνυσε ήδη ότι, αν η συγκεκριμένη τροπολογία κατατεθεί και πάλι, πρόκειται να την καταψηφίσει.

Ο νέος εκλογικός νόμος βασίζεται σε σύστημα απλής αναλογικής, το οποίο όμως προβλέπει «μπόνους» 70 εδρών στην βουλή και 35 στην Γερουσία για την ισχυρότερη συμμαχία κομμάτων, υπό τον όρο ότι θα μπορέσει να λάβει ποσοστό ανώτερο του 42% . Αν καμία συμμαχία δεν καταφέρει να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο ποσοστό, η κατανομή των εδρών θα γίνεται μόνον βάσει του αναλογικού εκλογικού συστήματος.

Η κυβέρνηση Μελόνι επιμένει ότι ο νέος νόμος θα μπορέσει να εγγυηθεί μεγαλύτερη σταθερότητα και θα διευκολύνει την διακυβέρνηση της χώρας, καθώς «θα είναι αμέσως σαφές ποιος κέρδισε τις εκλογές». Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, από την μεριά τους, κατηγορούν την κυβερνητική συμμαχία ότι προωθεί μόνο τα άμεσα συμφέροντά της, ένα μόλις χρόνο πριν από την λήξη της νομοθετικής περιόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ