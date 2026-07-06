Ειδήσεις | Διεθνή

Το Κρεμλίνο υπερασπίζεται τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου από την Κίνα «που δεν απειλεί κανέναν»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Κρεμλίνο υπερασπίζεται τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου από την Κίνα «που δεν απειλεί κανέναν»
Ντμίτρι Πεσκόφ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε σήμερα τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου, χωρίς πυρηνική γόμωση, που πραγματοποίησε η Κίνα, μεγάλος σύμμαχος της Μόσχας, στον Ειρηνικό.

Το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε σήμερα τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου, χωρίς πυρηνική γόμωση, που πραγματοποίησε η Κίνα, μεγάλος σύμμαχος της Μόσχας, στον Ειρηνικό, μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από αρκετές χώρες της περιοχής.

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Κίνας να δοκιμάζει τους πυραύλους της…Η Κίνα δεν απειλεί κανέναν στον κόσμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στη διάρκεια της ημερήσιας συνέντευξης Τύπου.

Η Αυστραλία χαρακτήρισε «αποσταθεροποιητική για την περιοχή» την εκτόξευση που έγινε μερικές ώρες μετά την υπογραφή από την Αυστραλία και τα Νησιά Φίτζι σημαντικής αμυντικής συμφωνίας.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι ετήσιες ναυτικές ασκήσεις που ξεκίνησαν σήμερα από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας και της Ρωσίας, στα ανοικτά του Τσινγκντάο, στην ανατολική Κίνα, δεν απειλούν «κανένα κράτος της περιοχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοίγει ο δρόμος για πώληση κατασχεμένων ακινήτων - Νέα διαδικασία αποδέσμευσης από την ΑΑΔΕ

Σε τι στοχεύει ο Σαμαράς - H Γκίλφοϊλ ήταν η... αρχή - Oι μεταγραφές

Το Obsession σπάει τα κοντέρ: Εισπράξεις 500 φορές το μπάτζετ του

tags:
Ρωσία
Ντμίτρι Πεσκόφ
Κίνα
Πύραυλος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider