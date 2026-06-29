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Στα χέρια της Bridgepoint η Kayne Anderson Real Estate για 1,4 δισ. δολάρια

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Στα χέρια της Bridgepoint η Kayne Anderson Real Estate για 1,4 δισ. δολάρια
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Η Bridgepoint, η οποία ιστορικά επικεντρώνεται σε εξαγορές μεσαίων αγορών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναπτύσσει τις προσφορές της στις ιδιωτικές αγορές.

Στην εξαγορά της Kayne Anderson Real Estate με έδρα τη Φλόριντα, προχωρά η βρετανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Bridgepoint Group, πραγματοποιώντας την πρώτη της κίνηση στον κλάδο των ακινήτων στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία αποτιμά την Kayne Anderson Real Estate, σε σχεδόν 1,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι μέτοχοι της Kayne Anderson θα λάβουν περίπου 189 εκατ. μετοχές της Bridgepoint και 759 εκατ. δολάρια σε μετρητά βάσει των όρων του deal.

Ο τομέας των ακινήτων διέρχεται σε νέα εποχή με δεκάδες εταιρείες-μπουτίκ να εξαγοράζονται από μεγάλους διαχειριστές assets και ασφαλιστικές με σταθερή ροή κεφαλαίων για την εδραίωση της παρουσίας τους στην αγορά του real estate.

«Αυτό αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη στρατηγική μας για την ενίσχυση της θέσης μας ως κορυφαίας παγκόσμιας πλατφόρμας ιδιωτικών αγορών μεσαίου βεληνεκούς», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bridgepoint, Ραούλ Χιούζ.

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tags:
Ακίνητα (real estate)
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