Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη

Με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διαδικτυακών απατών πριν αυτές εμφανιστούν, η Google επεκτείνει την επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διαδικτυακών απατών πριν αυτές εμφανιστούν, η Google επεκτείνει την επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Εάν αναζητάτε μια νέα τράπεζα, ένα δάνειο ή συμβουλές για ασφάλιση, θα πρέπει να μπορείτε να εμπιστεύεστε τις διαφημίσεις που βλέπετε. Παράλληλα, το να γνωρίζετε ότι η επιχείρηση πίσω από μια διαφήμιση είναι νόμιμη, συμβάλλει στην ενίσχυση αυτής της εμπιστοσύνης.

Η Google ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ώστε να καλύπτει κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ. Αυτή η σταδιακή εφαρμογή σε 24 επιπλέον χώρες βασίζεται στο υφιστάμενο πρόγραμμα της Google, το οποίο είναι ήδη ενεργό σε 18 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων έξι κρατών μελών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόληψη των διαδικτυακών απατών πριν καν εμφανιστούν

Αυτή η πρόσθετη επαλήθευση βασίζεται στο υφιστάμενο πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένων, το οποίο καλύπτει ήδη πάνω από το 98% των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε όλη την ΕΕ. Σε συνδυασμό με τα συστήματα προστασίας που έχουν αναπτυχθεί με το Gemini, η επαλήθευση της ταυτότητας ενός διαφημιζομένου βοηθά στην αποτροπή επιβλαβών διαφημίσεων πριν καν τις δουν οι χρήστες. Τον προηγούμενο χρόνο, τα συστήματα της Google απέκλεισαν ή αφαίρεσαν περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια διαφημίσεις στην ΕΕ.

Η νέα αυτή προϋπόθεση για τους διαφημιζόμενους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω διαφημιζόμενοι διαθέτουν τη σχετική αδειοδότηση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό το πλαίσιο έχει ήδη βοηθήσει την Google να αποκλείσει 327,8 εκατομμύρια μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η επέκταση αυτής της προσέγγισης επαλήθευσης σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συμβάλλει στην προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των χρηστών στις διαφημίσεις και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Η διαδικασία επαλήθευσης για τις επιχειρήσεις

Για να προβάλλουν χρηματοοικονομικές διαφημίσεις, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Google επαληθεύει αυτά τα διαπιστευτήρια ελέγχοντάς τα απευθείας σε σχέση με το σχετικό επίσημο μητρώο σε ολόκληρη την ΕΕ και τον ΕΟΧ.

Αυτές οι νέες προϋποθέσεις θα εισαχθούν σταδιακά, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους 30 ημέρες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Εάν ένας διαφημιζόμενος δεν επαληθευτεί εντός 30 ημερών, η Google θα περιορίσει τις διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του, μέχρι να ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Η προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο αποτελεί μια κοινή, συνεχή προσπάθεια σε όλους τους κλάδους της αγοράς. Επεκτείνοντας αυτές τις προϋποθέσεις επαλήθευσης σε περισσότερες χώρες, η Google βοηθά τους Ευρωπαίους πολίτες να βρίσκουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που μπορούν να εμπιστευτούν.

