Bloomberg: Πολυτέλεια για τους Έλληνες οι διακοπές παρά την οικονομική ανάκαμψη

Λίγες ευρωπαϊκές χώρες ξεχωρίζουν τόσο πολύ όσο η Ελλάδα όσον αφορά το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας για τα νοικοκυριά, τονίζει το Bloomberg.

Η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας δεν έχει μεταφραστεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για πολλούς πολίτες της, καθώς παραμένει υψηλός ο πληθωρισμός και χαμηλοί οι μέσοι ετήσιοι μισθοί, τονίζει το Bloomberg.

Όπως επισημαίνει, η ελληνική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μέτρα για τον περιορισμό των τιμών ενέργειας και τροφίμων και πρόσφατα λανσάρισε την εφαρμογή «PosoKanei» για να βοηθήσει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές, ωστόσο πολλοί Έλληνες εξακολουθούν να αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα και οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν γι' αυτούς ένα άπιαστο όνειρο.

Έπαινοι και χάσμα

Η ανάκαμψη της Ελλάδας από την οικονομική της κρίση την τελευταία δεκαετία περίπου έχει κερδίσει επαίνους από τους επικεφαλής της Ευρωζώνης και επενδυτές, ωστόσο πίσω από τη νέα εποχή με τους υγιείς οικονομικούς δείκτες κρύβεται μια πτώση του βιοτικού επιπέδου που αποκλείει ακόμη και τους σχετικά εύπορους Έλληνες από το να επωφεληθούν από αυτήν την ανάκαμψη.

Το κόστος ζωής επιβαρύνει τους πληθυσμούς σε όλη την Ευρώπη, σε συνδυασμό με την πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Λίγες χώρες, ωστόσο, ξεχωρίζουν τόσο πολύ όσο η Ελλάδα όσον αφορά το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας για τα νοικοκυριά.

Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλούς ευρωπαίους ομολόγους της, ο προϋπολογισμός της είναι πλεονασματικός και αναμένεται να μην είναι πλέον το πιο χρεωμένο έθνος της ηπείρου μέχρι το επόμενο έτος. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός, περίπου 18.000 ευρώ είναι λιγότερο από το μισό εκείνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει το Bloomberg.

Μαζί με τη Βουλγαρία, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ όσον αφορά το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και την αγοραστική δύναμη. Η χώρα έχει επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας ή της οικονομικής περιθωριοποίησης μετά τον βόρειο γείτονά της.

Με τις εκλογές που αναμένονται το επόμενο καλοκαίρι, οι οποίες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε σαφές αποτέλεσμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει την αντιμετώπιση την αναντιστοιχία μεταξύ των μετρήσεων και της πραγματικότητας για τα νοικοκυριά, ως κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή του, αναφέρει το άρθρο.

Τιμές και ακρίβεια

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει ευρείες μειώσεις φόρων και, πιο πρόσφατα, αρκετά πακέτα μέτρων για τον περιορισμό των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο, μόνο το 7% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση δήλωσε ότι η οικονομική τους κατάσταση είχε βελτιωθεί πέρυσι, τονίζει το πρακτορείο ειδήσεων.

Η οικονομική ανάπτυξη, η οποία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο 2% ετησίως, πρέπει να έχει αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δήλωσε ο Μητσοτάκης αυτόν τον μήνα. «Η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών πρέπει να μεταφραστεί σε ακόμη πιο απτό όφελος για όλους», είπε.

Το Bloomberg αναφέρεται στο λανσάρισμα της εφαρμογής «PosoKanei» όπου οι άνθρωποι μπορούν να συγκρίνουν τιμές καθημερινά για 8.700 προϊόντα, η οποία δείχνει ότι πολλά προϊόντα είναι πιο ακριβά από ό,τι σε πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ άλλα είναι φθηνότερα. Η χαμηλότερη τιμή για ένα δημοφιλές ανδρικό αποσμητικό roll-on, για παράδειγμα, ήταν 2,71 ευρώ, σχεδόν ένα ευρώ πιο ακριβό από ό,τι για το ίδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και παρόμοια με την τυπική τιμή στη Γερμανία. Αυτό που είναι επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένα τοπικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι, έχουν υψηλότερη τιμή σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ.

Η ακρίβεια επιδεινώνεται από την έλλειψη στέγης, όπως τονίζει χαρακτηριστικά το Bloomberg.

Οι Έλληνες δαπάνησαν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών τους σε κόστος στέγασης το 2024, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα. Σε σχεδόν το ένα τρίτο των νοικοκυριών αυτό το ποσοστό ξεπέρασε το 40%, περισσότερο από τρεις φορές τον μέσο όρο της ΕΕ.

Μέρος του ζητήματος είναι ότι υπήρξαν ελάχιστες ή καθόλου κατασκευές ή επενδύσεις σε ακίνητα μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα το 2010, σύμφωνα με τον Νίκο Βέττα, γενικό διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Αυτό έχει αλλάξει μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Αυτό υποδηλώνει μια υστέρηση προσφοράς που γίνεται ακόμη πιο έντονη επειδή η προσφορά δεν έχει προσαρμοστεί στις πληθυσμιακές αλλαγές», δήλωσε ο Βέττας στο Bloomberg. «Δεν υπάρχει συνολική έλλειψη κατοικιών στη χώρα, αλλά υπάρχει έλλειψη κατοικιών σε ορισμένες περιοχές και με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και μέγεθος» προσθέτει.

Φοροδιαφυγή

Η οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας στοίχισε σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της και ανέτρεψε έναν τρόπο ζωής για μία χώρα που για χρόνια ξόδευε πέρα ​​από τις δυνατότητές του, σημειώνει το άρθρο. Η εξυγίανση των οικονομικών της χώρας και η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν ήρθαν χωρίς θυσίες. Οι μισθοί, προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό σήμερα, εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότεροι από τα επίπεδα του 2009.

Ενώ το εισόδημα των νοικοκυριών έχει αυξηθεί λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αύξησης των μισθών κατά 12% μεταξύ 2019 και 2024, οι τιμές καταναλωτή έχουν αυξηθεί περισσότερο από 16% κατά την ίδια περίοδο.

«Οι αυξήσεις στις τιμές, συμπεριλαμβανομένων των τιμών για στέγαση, τρόφιμα και ενέργεια, έχουν ασκήσει πίεση σε τμήματα του πληθυσμού και δεν βλέπουν πώς αυτή η πίεση θα μετριαστεί στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Βέττας.

Ωστόσο, τα στοιχεία για τις δαπάνες αντικατοπτρίζουν μια άλλη κληρονομιά της κρίσης στην Ελλάδα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση: τη φοροδιαφυγή. Οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα από τους πολίτες έξι από τις 27 χώρες της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν χρήματα και αλλού. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε ότι η φοροδιαφυγή αντιπροσώπευε το 20-21% του ΑΕΠ της Ελλάδας σε σύγκριση με το 15-17% στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι αυξήσεις των τιμών έχουν επιδεινωθεί από τον αντίκτυπο μιας ελληνικής βιομηχανίας που είναι ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο του ΑΕΠ και τα έσοδα έχουν σταθερά φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Αυτό έχει ασκήσει περαιτέρω ανοδική πίεση στα ενοίκια και τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, ειδικά στα ελληνικά νησιά.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το να πάνε οι Έλληνες διακοπές, όπως έκαναν όταν ήταν παιδιά, να αποτελεί πλέον μία πολυτέλεια που είναι εκτός συζήτησης, όπως σημειώνει το Bloomberg.