Επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Mailo’s ΑΕ

Επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Mailo’s Α.Ε., το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο fast casual εστιατορίων που προσφέρουν φρέσκα ζυμαρικά σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και Καναδά.

Το Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR (“Halcyon Equity Partners”) ανακοινώνει την στρατηγική του επένδυση στη Mailo’s Α.Ε. («Mailo’s»), ένα από τα πιο δυναμικά ανερχόμενα concepts fast‑casual εστίασης, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο, και Καναδά. Η συναλλαγή αυτή αντανακλά τη συνεχή δέσμευση του Halcyon Equity Partners να επενδύει σε ελληνικές εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφεια, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του, «Invest in the Best of Greece».

Η Mailo’s ιδρύθηκε το 2019 και έχει καθιερωθεί στην Ελληνική αγορά street food, προσφέροντας μακαρονάδες με φρέσκα ζυμαρικά, τα οποία παρασκευάζονται καθημερινά στα καταστήματα, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο quick service restaurant. Με ισχυρό αποτύπωμα και μια ευρέως αναγνωρίσιμη ταυτότητα, το brand έχει χτίσει πιστό κοινό και ξεκάθαρη δυναμική επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με δίκτυο που αποτελείται σήμερα από 50 καταστήματα.

Η αναπτυξιακή πορεία της Mailo’s ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024 μέσω της στρατηγικής συμμετοχής της VG Holding, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι ο Βλάσσης Γεωργάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Γρηγόρης Α.Β.Ε.Ε. Η συνεργασία αυτή προσέδωσε στη Mailo’s πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία, υποδομές και συνέργειες, επιταχύνοντας την ανάπτυξή της και ενισχύοντας την αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Με ένα franchise‑led μοντέλο και ευρεία καταναλωτική απήχηση, η Mailo’s εισέρχεται στη νέα της φάση ανάπτυξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας της και τη διεθνή της επέκταση. Το Halcyon Equity Partners θα συνεργαστεί στενά με τη διοικητική ομάδα για να επιταχύνει το πλάνο ανάπτυξης και να ενισχύσει περαιτέρω τις λειτουργίες και τη διακυβέρνηση της εταιρίας.

Ο ιδρυτής και CEO της Mailo’s, κ. Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε:

«Αυτό που ξεκίνησε ως μια τολμηρή ιδέα, να επαναπροσδιορίσουμε τα ζυμαρικά ως μια υψηλής αξίας καθημερινή εμπειρία street food, έχει εξελιχθεί σε ένα brand που ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Η συνεργασία μας με το Halcyon Equity Partners βασίζεται σε κοινή φιλοδοξία και καθαρό πλάνο. Με τη στήριξή τους, επιταχύνουμε την ανάπτυξη και φέρνουμε την εμπειρία Mailo’s σε περισσότερους καταναλωτές ανά τον κόσμο».

Η Managing Partner του Halcyon Equity Partners, κα Ελένη Μπαθιανάκη, πρόσθεσε: «Η επένδυσή μας στη Mailo’s αντικατοπτρίζει την υποστήριξή μας σε εξαιρετικούς Έλληνες επιχειρηματίες που δημιουργούν πρωτοπόρα concepts με δυνατότητα διεθνούς επέκτασης. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την συνεργασία μας με την ιδρυτική ομάδα και τους μετόχους της Mailos για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης και την καθιέρωση της Mailo’s ως ενός κορυφαίου street food concept σε διεθνές επίπεδο» .

