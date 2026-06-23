Τουρισμός

Οι 29 παραλίες της Αττικής που δεν είναι κατάλληλες για κολύμπι

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Οι 29 παραλίες της Αττικής που δεν είναι κατάλληλες για κολύμπι
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τον Ιούνιο καταγράφεται επιδείνωση της συνολικής εικόνας, καθώς τα ακατάλληλα σημεία παρουσιάζουν σημαντικά αύξηση.

Επαναληπτικές μετρήσεις σε παραλίες της Αττικής, για να διευκρινίσει ποιες είναι κατάλληλες και ποιες όχι, για τους λουόμενους, με βάση την οδηγία αναφορικά με τα μικροβιολογικά φορτία πραγματοποίησε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΕΟ). Σε σύγκριση με τις μετρήσεις του Μαΐου, τον Ιούνιο καταγράφεται επιδείνωση της συνολικής εικόνας, καθώς τα ακατάλληλα σημεία παρουσιάζουν σημαντικά αύξηση.

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tags:
Παραλίες
Αττική
Αθήνα
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