ΕΚΠΑ: Κατακτά την 61η θέση στην Ευρώπη και την 1η στα Ελληνικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια

Μία σημαντική διάκριση, η οποία εδραιώνει το ΕΚΠΑ ως ένα από τα top 100 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026».

Μία πολύ σημαντική διάκριση, η οποία εδραιώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένα από τα top 100 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026».

Πιο συγκεκριμένα το ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία καταλαμβάνοντας την 61η θέση παγκοσμίως μεταξύ 19.592 Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών από 221 χώρες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη με βάση τον συνολικό δείκτη Total H-index των ερευνητών τους. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 15η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων για το 2026.

Ακολουθούν στην 173η θέση παγκοσμίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην 299η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην 384η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 385η θέση παγκοσμίως, στην 414η θέση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην 503η θέση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην 679η θέση το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην 859η θέση το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ την πρώτη δεκάδα των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων στην κατάταξη κλείνει στην 873η θέση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα αντίστοιχα πρώτα τρία πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα της Κύπρου που περιλαμβάνονται στην κατάταξη είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 607η θέση παγκοσμίως, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 937η θέση, το και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 1839η θέση.

Η συγκεκριμένη επίδοση για το Πανεπιστημίου Αθηνών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης (Total H-index, Total i10-index και Total Citations) που αντλούνται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar. Δεν χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια φήμης, αξιολογήσεις εργοδοτών ή άλλοι υποκειμενικοί δείκτες, γεγονός που καθιστά την κατάταξη έναν αξιόπιστο δείκτη της πραγματικής ερευνητικής ισχύος κάθε ιδρύματος.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίδοση του Πανεπιστημίου Αθηνών στα επιστημονικά πεδία. Το Ίδρυμα καταγράφει εξαιρετική θέση στις Medical and Health Sciences, όπου βρίσκεται στην 4η θέση παγκοσμίως. Ακολουθούν οι περιοχές History, Philosophy, Theology στην 110η θέση, Natural Sciences στην 132η θέση, Education στη 212η θέση, Engineering & Technology στη 342η θέση και Economics & Econometrics στη 453η θέση παγκοσμίως.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η νέα διεθνής διάκριση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο AD Scientific Index επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Ιδρύματός μας ως ενός από τα 100 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου. Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς βιβλιομετρικούς δείκτες και στην επιστημονική επίδραση του έργου των ερευνητών, αναδεικνύει τη συνέπεια, την ποιότητα και τη διεθνή απήχηση της έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήμιό μας.

Η πρωτιά του Πανεπιστημίου Αθηνών μεταξύ των πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και η εξαιρετική διεθνής παρουσία του σε κορυφαία επιστημονικά πεδία, αποτελούν το αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας των Καθηγητών, των ερευνητών και των νέων επιστημόνων του Ιδρύματός μας, οι οποίοι με το έργο τους συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστήμης και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας για την αφοσίωση, την επιστημονική δημιουργικότητα και την αδιάκοπη προσπάθειά τους. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει ότι το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στην αριστεία, στην καινοτομία, στη διεθνή εξωστρέφεια και στην παραγωγή έρευνας υψηλού αντίκτυπου, ενισχύοντας διαρκώς τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη».