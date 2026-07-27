Η Citi βλέπει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για τη Eurobank

Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αναμένει για τη Eurobank η Citi, με αιχμή τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και τη δυναμική των προμηθειών.

Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αναμένει για τη Eurobank η Citi, με αιχμή τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και τη δυναμική των προμηθειών.

Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι τα υποκείμενα καθαρά κέρδη (προ δικαιωμάτων μειοψηφίας και πριν το κόστος του κουπονιού AT1) θα διαμορφωθούν στα 377 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε τριμηνιαία βάση και 4% σε ετήσια, ενώ τα ανακοινωθέντα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 374 εκατ. ευρώ.

Η Citi προβλέπει ότι η αύξηση των δανειακών υπολοίπων και η στήριξη από τα υψηλότερα επιτόκια θα οδηγήσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 674 εκατ. ευρώ (+2% σε τριμηνιαια βάση), ενώ οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 8%, στα 219 εκατ. ευρώ, χάρη στις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων και την αυξημένη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές. Αντίθετα, τα έσοδα από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες αναμένονται πιο συγκρατημένα, στα 8 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο του κόστους, οι λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες στα 330 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναμένονται αυξημένες κατά 3%, στα 79 εκατ. ευρώ. Η Citi συνυπολογίζει και έκτακτη επιβάρυνση περίπου 3 εκατ. ευρώ, που συνδέεται με τις προβλέψεις για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα αναδιαρθρωμένα στεγαστικά δάνεια του νόμου Κατσέλη.

Για τον ισολογισμό, η Citi προβλέπει αύξηση 2% των ακαθάριστων χορηγήσεων και 1% των καταθέσεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερός στο 15,4%. Παράλληλα, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) αναμένεται να διαμορφωθεί στο 15,7%, από 14% το πρώτο τρίμηνο. Οι αναλυτές διατηρούν προς ώρας τιμή στόχο στα 5 ευρώ για την ΕΥΡΩΒ με σύσταση buy.