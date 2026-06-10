Σταθερά στο 2,25% τα επιτόκια στον Καναδά - SOS για πληθωρισμό και επιβράδυνση της οικονομίας

Η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2,25% την Τετάρτη για πέμπτη συνεχόμενη φορά, όπως αναμενόταν από τις αγορές και τους αναλυτές.

Η Τράπεζα του Καναδά διατήρησε τα επιτόκιά της, αλλά επανέλαβε ότι η αβεβαιότητα που πηγάζει από το εμπόριο με τις ΗΠΑ και τον πόλεμο στο Ιράν ενδέχεται να την «υποχρεώσουν» είτε να προχωρήσει σε μείωση είτε σε διαδοχικές αυξήσεις, προκειμένου να διατηρήσει τον πληθωρισμό σταθερό.

Η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2,25% την Τετάρτη για πέμπτη συνεχόμενη φορά, όπως αναμενόταν από τις αγορές και τους αναλυτές, καθώς η οικονομία παραμένει αδύναμη και η παγκόσμια κρίση του πετρελαίου οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού.

«Η οικονομική αδυναμία σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο πληθωρισμό αποτελεί δίλημμα για τη νομισματική πολιτική. Η αύξηση των επιτοκίων με σκοπό τον περιορισμό του πληθωρισμού θα μπορούσε να επιβραδύνει περαιτέρω την οικονομία. Η μείωση των επιτοκίων για τη στήριξη της ανάπτυξης αυξάνει τον κίνδυνο ο υψηλότερος πληθωρισμός να καταστεί μόνιμος», δήλωσε ο Διοικητής Tiff Macklem σε ομιλία του.

«Για την ώρα, τα αμετάβλητα επιτόκια εξισορροπούν αυτούς τους κινδύνους».

Ωστόσο, ο Macklem δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να είναι «ευέλικτη», καθώς η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. Επανέλαβε τη διατύπωση της απόφασης του Απριλίου σχετικά με την πιθανή ανάγκη μείωσης του επιτοκίου για τη στήριξη της ανάπτυξης, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιβάλουν «σημαντικούς νέους εμπορικούς περιορισμούς».

«Εναλλακτικά, αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και η άνοδος των τιμών της ενέργειας αρχίσει να οδηγεί σε συνεχιζόμενο γενικευμένο πληθωρισμό, η νομισματική πολιτική θα έχει να επιτελέσει πρισσότερο έργο - ενδέχεται να χρειαστούν διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου πολιτικής», υπογράμμισε ο Macklem.