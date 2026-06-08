Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Zealand Pharma: Επιπλοκές με το φάρμακα για απώλεια βάρους - Κατακρημνίζεται η μετοχή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Zealand Pharma: Επιπλοκές με το φάρμακo για απώλεια βάρους - Κατακρημνίζεται η μετοχή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο έντονος ανταγωνισμός έχει αυξήσει την πίεση στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους στην επικερδή αγορά.

Ανησυχίες για τις πιθανές παρενέργειες του πειραματικού φαρμάκου της Zealand Pharma για απώλεια βάρους, εκφράζουν οι ειδικοί μετά τα νέα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές, με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώνει κατακόρυφη πτώση 25% τη Δευτέρα ενώ μετρά απώλειες 50% από την αυγή του 2026.

Η δανική φαρμακοβιομηχανία ανέφερε ότι ενώ το φάρμακό της survodutide (σουρβοντιτίδη), το οποίο έχει χορηγήσει άδεια στην Boehringer Ingelheim, πέτυχε τους βασικούς στόχους της σε κλινική μελέτη τελικού σταδίου, το 19% των ασθενών βίωσαν γαστρεντερικά προβλήματα, σε σύγκριση με το 2,9% που έλαβαν εικονικό σκεύασμα.

«Συνολικά, θεωρούμε την ασφάλεια/ανεκτικότητα απογοητευτική, παρά τα δεδομένα που επιβεβαιώνουν ορισμένα ενδιαφέροντα σήματα για τη σωματική σύνθεση/το ήπαρ», ανέφεραν οι αναλυτές της Barclays.

Το υψηλό ποσοστό ασθενών με επιπλοκές, με περισσότερο από το 40% να αναφέρουν έμετο, μπορεί να περιορίσει την εμπορική δυναμική του φαρμάκου ως θεραπεία για την παχυσαρκία ή για όσους πάσχουν από λιπώδη νόσο του ήπατος, πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Η σουρβοντιτίδη δοκιμάστηκε σε ενήλικες που ζουν με παχυσαρκία ή υπέρβαρους ενήλικες, χωρίς διαβήτη τύπου 2, για διάστημα 76 εβδομάδων.

Τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο έδειξαν μέση απώλεια βάρους έως και 16,6% έναντι 3,2% με το εικονικό φάρμακο.

Ο έντονος ανταγωνισμός έχει αυξήσει την πίεση στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους.

Η διατήρηση της μυϊκής μάζας, οι επιλογές για χορήγηση από το στόμα, οι ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία και η διαχείριση βάρους είναι τομείς που στοχεύουν οι εταιρείες για να αυξήσουν το μερίδιό τους στην επικερδή αγορά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα μυστικά του ακατάσχετου λογαριασμού: Ποια ποσά δεν αγγίζει η ΑΑΔΕ, ο ΕΦΚΑ και οι τράπεζες

Έρχονται νέα καταστήματα Sinsay - Σε ποιες περιοχές ανοίγουν

Άνιση η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση - Στην Αττική το 50% του ελληνικού ΑΕΠ

tags:
Φάρμακα
Φαρμακοβιομηχανία
Μετοχές
Παχυσαρκία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider