Zealand Pharma: Επιπλοκές με το φάρμακo για απώλεια βάρους - Κατακρημνίζεται η μετοχή

Ανησυχίες για τις πιθανές παρενέργειες του πειραματικού φαρμάκου της Zealand Pharma για απώλεια βάρους, εκφράζουν οι ειδικοί μετά τα νέα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές, με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώνει κατακόρυφη πτώση 25% τη Δευτέρα ενώ μετρά απώλειες 50% από την αυγή του 2026.
Η δανική φαρμακοβιομηχανία ανέφερε ότι ενώ το φάρμακό της survodutide (σουρβοντιτίδη), το οποίο έχει χορηγήσει άδεια στην Boehringer Ingelheim, πέτυχε τους βασικούς στόχους της σε κλινική μελέτη τελικού σταδίου, το 19% των ασθενών βίωσαν γαστρεντερικά προβλήματα, σε σύγκριση με το 2,9% που έλαβαν εικονικό σκεύασμα.
«Συνολικά, θεωρούμε την ασφάλεια/ανεκτικότητα απογοητευτική, παρά τα δεδομένα που επιβεβαιώνουν ορισμένα ενδιαφέροντα σήματα για τη σωματική σύνθεση/το ήπαρ», ανέφεραν οι αναλυτές της Barclays.
Το υψηλό ποσοστό ασθενών με επιπλοκές, με περισσότερο από το 40% να αναφέρουν έμετο, μπορεί να περιορίσει την εμπορική δυναμική του φαρμάκου ως θεραπεία για την παχυσαρκία ή για όσους πάσχουν από λιπώδη νόσο του ήπατος, πρόσθεσαν οι αναλυτές.
Η σουρβοντιτίδη δοκιμάστηκε σε ενήλικες που ζουν με παχυσαρκία ή υπέρβαρους ενήλικες, χωρίς διαβήτη τύπου 2, για διάστημα 76 εβδομάδων.
Τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο έδειξαν μέση απώλεια βάρους έως και 16,6% έναντι 3,2% με το εικονικό φάρμακο.
Ο έντονος ανταγωνισμός έχει αυξήσει την πίεση στις εταιρείες να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους.
Η διατήρηση της μυϊκής μάζας, οι επιλογές για χορήγηση από το στόμα, οι ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία και η διαχείριση βάρους είναι τομείς που στοχεύουν οι εταιρείες για να αυξήσουν το μερίδιό τους στην επικερδή αγορά.