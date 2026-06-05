Ξενοκώστας: Πρόταση για διατλαντική συμμαχία ΗΠΑ-Ευρώπης με στόχο την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Οι θέσεις αυτές παρουσιάστηκαν κατά την ομιλία του στο 5th Trading in US Waters Seminar, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Ποσειδώνια 2026».

Τη δημιουργία ενός νέου διατλαντικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για την ανασυγκρότηση της ναυπηγικής βιομηχανίας στη Δύση, την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών μέσω του «Project NEXUS» και την αξιοποίηση των εσόδων από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) για τη χρηματοδότηση νέων ναυπηγικών υποδομών πρότεινε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), Πάνος Ξενοκώστας.

Οι θέσεις αυτές παρουσιάστηκαν κατά την ομιλία του στο 5th Trading in US Waters Seminar, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Ποσειδώνια 2026».

Σύμφωνα με τον κ. Ξενοκώστα, η ναυπηγική βιομηχανία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κρίσιμη υποδομή οικονομικής και εθνικής ασφάλειας, καθώς η συγκέντρωση μεγάλου μέρους της παγκόσμιας παραγωγής σε περιορισμένο αριθμό ναυπηγικών κέντρων δημιουργεί, όπως ανέφερε, γεωπολιτικούς κινδύνους και εξαρτήσεις για τις δυτικές οικονομίες και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Κατά την παρέμβασή του υποστήριξε ότι η διαφορά κόστους κατασκευής ενός δεξαμενόπλοιου τύπου VLCC μεταξύ δυτικών και κρατικά επιδοτούμενων ασιατικών ναυπηγείων παραμένει σημαντική, εκτιμώντας ωστόσο ότι το επιπλέον κόστος για τον τελικό καταναλωτή είναι περιορισμένο όταν επιμερίζεται στον κύκλο ζωής του πλοίου. Όπως σημείωσε, η λύση δεν βρίσκεται στην επιβολή προστατευτικών δασμών αλλά στη δημιουργία μηχανισμών που θα αντισταθμίζουν μέρος του αυξημένου επενδυτικού κόστους των δυτικών ναυπηγείων.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η πρόταση για ένα νέο «Διατλαντικό Ναυπηγικό Σύμφωνο» με ορίζοντα δεκαετίας. Όπως ανέφερε, στόχος θα πρέπει να είναι η ανάκτηση από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες του ενός τρίτου της παγκόσμιας ναυπηγικής παραγωγής, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 33% της αγοράς.

Ο πρόεδρος της ONEX υποστήριξε ότι η ενίσχυση της ναυπηγικής δραστηριότητας συνδέεται άμεσα με ζητήματα οικονομικής κυριαρχίας, ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ τάχθηκε υπέρ της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προτίμησης Πλοίων (European Ship Preference Framework), το οποίο θα εισάγει ποιοτικά, στρατηγικά και περιβαλλοντικά κριτήρια για πλοία που δραστηριοποιούνται σε δυτικές οικονομικές ζώνες.

Παρουσιάζοντας το «Project NEXUS», ο κ. Ξενοκώστας έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που συνδυάζει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πρόωσης με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMRs) και την εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών στη ναυπηγική παραγωγή.

Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικών συστημάτων, ψηφιακών διδύμων (Digital Twin) και τεχνολογιών Generative AI, με στόχο τον μετασχηματισμό της ναυπηγικής διαδικασίας και τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων υψηλής τεχνολογίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στη χρηματοδότηση της ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω των εσόδων που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ETS. Σύμφωνα με την πρότασή του, μέρος των εσόδων αυτών θα μπορούσε να κατευθύνεται σε ένα ειδικό Ταμείο Ανάκαμψης και Κυριαρχίας της Ναυπηγικής, με στόχο τη χρηματοδότηση νέων υποδομών, την ανάπτυξη πλοίων μηδενικών εκπομπών και τη δημιουργία σύγχρονων ναυπηγικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Ξενοκώστας κάλεσε κυβερνήσεις, ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να στηρίξουν μια κοινή διατλαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας και τη βελτίωση της παραγωγικής αυτονομίας των δυτικών οικονομιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ