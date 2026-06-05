«Πράσινο φως» στην τουριστική επένδυση 74 εκατ. στο Λασίθι

Το «πράσινο φως» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έλαβαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5*, δυναμικότητας 374 κλινών, στη θέση Αριγιανές ή Λίμνη, Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου, της εταιρείας Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιΐα Α.Ε.».
Πρόκειται για μια επένδυση αρχικού εκτιμώμενου ύψους 74,35 εκατ. ευρώ στο Λασίθι με θέα Σπιναλόγκα και κόλπο Μιραμπέλλου που προωθεί ο φορέας «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιϊα Α.Ε.» του γνωστού επιχειρηματία του κλάδου οικοδομής - τουρισμού, Ζαχαρία Λενακάκη, όπως και παλιότερα έχει αναφέρει το insider.gr.
Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από 31 κτίρια δωματίων τύπων A, B, C, D ή E (159 δωματίων), με συνολική δυναμικότητα μονάδας 374 κλίνες. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιΐα ΑΕ» θα κατασκευαστεί με πολεοδομική ενοποίηση 3 ακινήτων. Η συνολική κάλυψη του συγκροτήματος θα είναι 10.107,58 m2 και η συνολική δόμηση αυτού ανέρχεται σε 8.876,50 τ.μ.. Το συνολικό κόστος της δημιουργίας της υπό μελέτη ξενοδοχειακής μονάδας, εκτιμάται σε 74.350.000 ευρώ. Η χρηματοδοτική κάλυψη της κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η χωροθέτηση των κύριων εγκαταστάσεων της μονάδας γίνεται στο τμήμα του ακινήτου το οποίο έχει έντονες κλίσεις, από τον επαρχιακό δρόμο Πλάκας Βρουχά (υψόμετρο ~ 120μ) έως το επίπεδο της δημοτικής οδού πρόσβασης (υψόμετρο ~ 5μ), με υπέροχη θέα προς τον κόλπο του Μιραμπέλλου, το νησί της Σπιναλόγκας και τις αρχαιολογικές περιοχές. Κατά τον σχεδιασμό της μονάδας επιλέχτηκε η λύση σύμφωνα με την οποία έγινε διάσπαση των όγκων και υπογειοποίησή τους, ώστε να γίνουν υπόσκαφα κτίρια, με σκοπό την ομαλότερη ένταξή τους στο έντονο φυσικό ανάγλυφο και την απρόσκοπτη θέα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Το Ακίνητο 1 (εμβαδού 65.480, 90τ.μ.) & το Ακίνητο 2 (εμβαδού 3.549, 49 τ.μ., ή 3.311, 27 τ.μ. χωρίς τη ζώνη παραλίας) βρίσκονται εκτός σχεδίου, αλλά εντός ζώνης οικισμού Πλάκας. Το Ακίνητο 3, εμβαδού 2.235,44 τ.μ., βρίσκεται κατά ένα μέρος (εμβαδού 1.803, 10τ.μ.) εντός ορίων οικισμού Πλάκας, εκτός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού και κατά ένα άλλο μέρος (εμβαδού 432,34τ.μ.) εκτός σχεδίου, αλλά εντός ζώνης οικισμού Πλάκας. Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου μετά την ενοποίηση των τριών ακινήτων είναι 71.265,83τ.μ., ενώ χωρίς τη ζώνη παραλίας του ακινήτου 2, διαμορφώνεται στα 71.027,61τ.μ.. Το κτίριο της ξενοδοχειακής μονάδας καθώς και η ανόρυξη της γεώτρησης άντλησης θα γίνει στο ακίνητο 1. Στο ακίνητο 2 θα γίνει μόνο η ανόρυξη της γεώτρησης απόρριψης του αλμόλοιπου. Στο ακίνητο 3 θα κατασκευασθούν βeach bar, μονάδα αφαλάτωσης.
Όπως αναφέρεται, το ξενοδοχείο θα αποτελείται από 31 κτίρια δωματίων τύπων A, B, C, D ή E (159 δωματίων συνολικά), από ένα (1) κεντρικό κτίριο (όπου θα στεγάζεται η υποδοχή των επισκεπτών (reception + lobby), ένα (1) μπαρ, ένα (1) εμπορικό κατάστημα (gift shop), ένας (1) χώρος γραφείων, ένας (1) χώρος συνεδριάσεων, χώρος κλειστού κολυμβητηρίου με βοηθητικούς χώρους και χώρους ευεξίας, ένα (1) κεντρικό εστιατόριο με την κεντρική κουζίνα, ένα (1) pool bar ως ανεξάρτητο υπόσκαφο κτίριο και βοηθητικοί χώροι κεντρικού κτιρίου στους οποίους τοποθετούνται αποθηκευτικοί χώροι και Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός). Επιπλέον, στο ακίνητο 1 χωροθετείται ένα (1) κτίριο δεύτερου εστιατορίου a la carte και στο ακίνητο 3 ένα (1) κτίριο μπαρ παραλίας.
Τα κτίρια των δωματίων αναπτύσσονται υπόσκαφα σε ένα επίπεδο και έχουν τμήμα υπογείου για βοηθητικούς χώρους και Η/Μ εγκαταστάσεις. Το κεντρικό κτίριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, όπου το τελευταίο συγκροτείται ως υπόσκαφο κτίριο που συνδέεται με εξωτερική κλίμακα με το κτιριακό όγκο του κεντρικού κτιρίου. Το κτίριο 2ου εστιατορίου Α la carte αναπτύσσεται υπόσκαφο σε ένα επίπεδο. Το κτίριο μπαρ παραλίας αναπτύσσεται υπέργεια σε ένα επίπεδο, στο τμήμα εντός οικισμού στο Ακίνητο 3. Το σύνολο της έκτασης των κολυμβητικών δεξαμενών είναι 2.846,31 τ.μ..
Ως συνοδά έργα της υπό ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων δυναμικότητας 374 κλινών, περιλαμβάνονται:
- Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) -Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας, η οποία θα βρίσκεται στα ανατολικά του γηπέδου και στα χαμηλά υψομετρικά σημεία αυτού (Ακίνητο 1), προκειμένου να δύναται να παραλάβει με δίκτυο φυσικής ροής σχεδόν το σύνολο των παραγόμενων λυμάτων.
- Εγκατάσταση αφαλάτωσης και Ανόρυξη δυο (2) γεωτρήσεων.
- Υπόγεια διάβαση πεζών: Στο πλαίσιο της πολεοδομικής - λειτουργικής ενοποίησης των 3 ακινήτων της μονάδας και για την ασφαλή διέλευση των πεζών, προβλέπεται η κατασκευή υπόγειας διάβασης πεζών στην επαρχιακή οδό Ν.1 Αγ. Νικόλαος – Πλάκα – Βρουχάς, με την υπό όρους σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.
- Κινητή μονάδα επεξεργασίας - θραύσης αδρανών υλικών: Θα λειτουργήσει για μικρό χρονικό διάστημα (λιγότερο του έτους), κατά την κατασκευή της ξενοδοχειακής μονάδας, για την επεξεργασία προϊόντων εκσκαφής και την παραγωγή των απαιτούμενων αδρανών υλικών για τις προβλεπόμενες επιχώσεις. Εκτιμάται ότι μεγάλο ποσοστό των εκσκαφών, εκτός από τις επιχώσεις, θα επαναχρησιμοποιηθεί σε διαμορφώσεις εντός των γηπέδων, έτσι ώστε τελικά να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα που θα απομακρυνθεί. Επίσης, προτείνεται η τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης ‘βραχοπτώσεων’ ικανότητας συγκράτησης 500 kJ, είτε ανάντη, είτε κατάντη της επαρχιακής οδού.
- Φορτιστές οχημάτων: Πρόκειται να εγκατασταθούν μονάδες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εντός του χώρου της μονάδας. Πρόκειται για καθαρές υποδομές αστικών μεταφορών, δηλαδή υποδομές που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία τροχαίου υλικού εκπομπών όπως είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ενδεικτικά προβλέπεται η τοποθέτηση Σταθμών Φόρτισης EV- 3-φάσεων 22kW T2 RFID 4G.
- Φωτοβολταϊκά: Η μελέτη περιλαμβάνει την εγκατάσταση υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος. Τα υβριδικά PVs θα τοποθετηθούν στην στέγη των κτηρίων προκειμένου να μην υπάρχει οπτική όχληση. Τα Φ/Β στοιχεία θα οριοθετηθούν περιμετρικά με στηθαίο ύψους 30cm θα περιφραχθούν για αισθητικούς λόγους και για την προστασία της εγκατάστασης. Από την έκταση, των προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εκτιμάται η τοποθέτηση περίπου 125 φωτοβολταϊκών panels και εκτιμάται η εγκατεστημένη ισχύς 50kWp και συνεπώς η ετήσια παραγωγή εκτιμάται στα 1.150.000 kWp η οποία θα καλύπτει σε ένα μεγάλο τμήμα την κατανάλωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και σε περίπτωση περίσσειας ενέργειας θα δίνεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.