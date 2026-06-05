«Πράσινο φως» στην τουριστική επένδυση 74 εκατ. στο Λασίθι

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης της εταιρείας «ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.». Ποιο είναι το project και τα συνοδά έργα, που θα αναπτυχθεί η επένδυση.

Το «πράσινο φως» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έλαβαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5*, δυναμικότητας 374 κλινών, στη θέση Αριγιανές ή Λίμνη, Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου, της εταιρείας Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιΐα Α.Ε.».

Πρόκειται για μια επένδυση αρχικού εκτιμώμενου ύψους 74,35 εκατ. ευρώ στο Λασίθι με θέα Σπιναλόγκα και κόλπο Μιραμπέλλου που προωθεί ο φορέας «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιϊα Α.Ε.» του γνωστού επιχειρηματία του κλάδου οικοδομής - τουρισμού, Ζαχαρία Λενακάκη, όπως και παλιότερα έχει αναφέρει το insider.gr.

Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από 31 κτίρια δωματίων τύπων A, B, C, D ή E (159 δωματίων), με συνολική δυναμικότητα μονάδας 374 κλίνες. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιΐα ΑΕ» θα κατασκευαστεί με πολεοδομική ενοποίηση 3 ακινήτων. Η συνολική κάλυψη του συγκροτήματος θα είναι 10.107,58 m2 και η συνολική δόμηση αυτού ανέρχεται σε 8.876,50 τ.μ.. Το συνολικό κόστος της δημιουργίας της υπό μελέτη ξενοδοχειακής μονάδας, εκτιμάται σε 74.350.000 ευρώ. Η χρηματοδοτική κάλυψη της κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η χωροθέτηση των κύριων εγκαταστάσεων της μονάδας γίνεται στο τμήμα του ακινήτου το οποίο έχει έντονες κλίσεις, από τον επαρχιακό δρόμο Πλάκας Βρουχά (υψόμετρο ~ 120μ) έως το επίπεδο της δημοτικής οδού πρόσβασης (υψόμετρο ~ 5μ), με υπέροχη θέα προς τον κόλπο του Μιραμπέλλου, το νησί της Σπιναλόγκας και τις αρχαιολογικές περιοχές. Κατά τον σχεδιασμό της μονάδας επιλέχτηκε η λύση σύμφωνα με την οποία έγινε διάσπαση των όγκων και υπογειοποίησή τους, ώστε να γίνουν υπόσκαφα κτίρια, με σκοπό την ομαλότερη ένταξή τους στο έντονο φυσικό ανάγλυφο και την απρόσκοπτη θέα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Το Ακίνητο 1 (εμβαδού 65.480, 90τ.μ.) & το Ακίνητο 2 (εμβαδού 3.549, 49 τ.μ., ή 3.311, 27 τ.μ. χωρίς τη ζώνη παραλίας) βρίσκονται εκτός σχεδίου, αλλά εντός ζώνης οικισμού Πλάκας. Το Ακίνητο 3, εμβαδού 2.235,44 τ.μ., βρίσκεται κατά ένα μέρος (εμβαδού 1.803, 10τ.μ.) εντός ορίων οικισμού Πλάκας, εκτός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού και κατά ένα άλλο μέρος (εμβαδού 432,34τ.μ.) εκτός σχεδίου, αλλά εντός ζώνης οικισμού Πλάκας. Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου μετά την ενοποίηση των τριών ακινήτων είναι 71.265,83τ.μ., ενώ χωρίς τη ζώνη παραλίας του ακινήτου 2, διαμορφώνεται στα 71.027,61τ.μ.. Το κτίριο της ξενοδοχειακής μονάδας καθώς και η ανόρυξη της γεώτρησης άντλησης θα γίνει στο ακίνητο 1. Στο ακίνητο 2 θα γίνει μόνο η ανόρυξη της γεώτρησης απόρριψης του αλμόλοιπου. Στο ακίνητο 3 θα κατασκευασθούν βeach bar, μονάδα αφαλάτωσης.

Όπως αναφέρεται, το ξενοδοχείο θα αποτελείται από 31 κτίρια δωματίων τύπων A, B, C, D ή E (159 δωματίων συνολικά), από ένα (1) κεντρικό κτίριο (όπου θα στεγάζεται η υποδοχή των επισκεπτών (reception + lobby), ένα (1) μπαρ, ένα (1) εμπορικό κατάστημα (gift shop), ένας (1) χώρος γραφείων, ένας (1) χώρος συνεδριάσεων, χώρος κλειστού κολυμβητηρίου με βοηθητικούς χώρους και χώρους ευεξίας, ένα (1) κεντρικό εστιατόριο με την κεντρική κουζίνα, ένα (1) pool bar ως ανεξάρτητο υπόσκαφο κτίριο και βοηθητικοί χώροι κεντρικού κτιρίου στους οποίους τοποθετούνται αποθηκευτικοί χώροι και Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός). Επιπλέον, στο ακίνητο 1 χωροθετείται ένα (1) κτίριο δεύτερου εστιατορίου a la carte και στο ακίνητο 3 ένα (1) κτίριο μπαρ παραλίας.

Τα κτίρια των δωματίων αναπτύσσονται υπόσκαφα σε ένα επίπεδο και έχουν τμήμα υπογείου για βοηθητικούς χώρους και Η/Μ εγκαταστάσεις. Το κεντρικό κτίριο αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, όπου το τελευταίο συγκροτείται ως υπόσκαφο κτίριο που συνδέεται με εξωτερική κλίμακα με το κτιριακό όγκο του κεντρικού κτιρίου. Το κτίριο 2ου εστιατορίου Α la carte αναπτύσσεται υπόσκαφο σε ένα επίπεδο. Το κτίριο μπαρ παραλίας αναπτύσσεται υπέργεια σε ένα επίπεδο, στο τμήμα εντός οικισμού στο Ακίνητο 3. Το σύνολο της έκτασης των κολυμβητικών δεξαμενών είναι 2.846,31 τ.μ..

Ως συνοδά έργα της υπό ίδρυση Ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων δυναμικότητας 374 κλινών, περιλαμβάνονται: